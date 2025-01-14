Хореограф Алексей Кононов представит балет «Кроткая» по Достоевскому и на музыку Настасьи Хрущевой на Новой сцене Александринского театра

Сюжет «Кроткой» Федора Достоевского разворачивается вокруг брака по расчету, обернувшегося трагедией. Главный герой, безымянный ростовщик, рассказывает историю гибели своей жены — юной девушки, которую он называл «кроткой». Он взял бедную сироту в жены, спасая ее от нужды и унижений. Однако вместо любви их брак стал ареной молчаливой борьбы. Муж демонстрировал гордыню и властолюбие, а жена — отчуждение и безысходность. Их отношения поглотила тишина: они почти не разговаривали, а его стремление подчинить ее волю вызывало лишь большее внутреннее сопротивление.

Тишина становится отправной точкой повествования и в новой постановке хореографа Алексея Кононова, которую можно увидеть 29 и 30 января на Новой сцене Александринского театра. Он обращается к молчанию как смыслообразующей константе: герои проживают свою трагедию в невербальном диалоге, а воспоминания Ростовщика становятся внутренним путешествием в прошлое. Над музыкальным сопровождением к балету работала композитор и лауреат нашей премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.