Хореограф Алексей Кононов представит балет «Кроткая» по Достоевскому и на музыку Настасьи Хрущевой на Новой сцене Александринского театра

Постановка, где основным языком общения героев станет пластика, исследует ключевые темы оригинального текста: одиночество, социальное неравенство, домашнее насилие, выбор и его последствия.
Сюжет «Кроткой» Федора Достоевского разворачивается вокруг брака по расчету, обернувшегося трагедией. Главный герой, безымянный ростовщик, рассказывает историю гибели своей жены — юной девушки, которую он называл «кроткой». Он взял бедную сироту в жены, спасая ее от нужды и унижений. Однако вместо любви их брак стал ареной молчаливой борьбы. Муж демонстрировал гордыню и властолюбие, а жена — отчуждение и безысходность. Их отношения поглотила тишина: они почти не разговаривали, а его стремление подчинить ее волю вызывало лишь большее внутреннее сопротивление.
Тишина становится отправной точкой повествования и в новой постановке хореографа Алексея Кононова, которую можно увидеть 29 и 30 января на Новой сцене Александринского театра. Он обращается к молчанию как смыслообразующей константе: герои проживают свою трагедию в невербальном диалоге, а воспоминания Ростовщика становятся внутренним путешествием в прошлое. Над музыкальным сопровождением к балету работала композитор и лауреат нашей премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Настасья Хрущева.
Хореограф, постановщик:
Молчание как внутренняя речь, отказ от звуковой речи. Этот отказ может быть намеренным или ненамеренным, вызван различными факторами психологического и социального характера, условиями и нормами соответствующего окружения и т.д. В любом случае, отсутствие диалога всегда причина катастрофы. Мой балет — о человеке, который анализирует события своего прошлого и свои упущенные возможности.
Заглавную партию Кроткой исполнят прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен или Дарья Ионова, Ростовщика — Андрей Ермаков, Лукерью — Елена Панкова. В роли Ефимовича — Дмитрий Рудаченко, а Тетки — Елена Васюкович или Александра Надточий, Толстого лавочника — Антон Корсаков. Спектакль пройдет при сопровождении ансамбля АНМ (Ансамбль Независимых Музыкантов), в частности Валерия Долгушина будет аккомпанировать на фортепиано, Алиса Губанова — на скрипке, а Дарья Луценко — на виолончели. В оформлении спектакля используются специально созданные и вышитые изделия фабрики «Крестецкая строчка».
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