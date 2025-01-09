Роман Муромцев представит абсурсдистскую «Елку у Ивановых» Александра Введенского на сцене «Приюта комедианта»

Считается, что пьеса-триллер «Елка у Ивановых» Александра Введенского стала предтечей драмы абсурда, популярного театрального и литературного направления середины прошлого века. Наряду с другими членами авангардного ОБЭРИУ — в том числе Даниилом Хармсом — Введенский еще в 1930-х разрабатывал основные каноны абсурдистского театра. Так, на первый взгляд реалистический сюжет трагикомической пьесы 1939 года разбавлен «бессмыслицей» — ключевым элементом обэриутской поэтики.

События пьесы разворачиваются вокруг новогоднего праздника, который семейство Ивановых собирается встретить в кругу родственников и друзей. Однако банальное событие оборачивается хаосом и сюрреалистическими ситуациями: гости обсуждают философские вопросы, в доме появляется говорящий гроб, а смерть становится почти реальным персонажем.

22 марта на сцене театра «Приют комедианта» сценическую адаптацию абсурдистского текста представит режиссер Роман Муромцев — выпускник режиссерской мастерской Праудина в РГИСИ, основатель и худрук «худ мастерской иногда театра "Воркута"», куратор биеннале «Пустой театр».

Роман Муромцев Режиссер, автор инсценировки: Пьеса «Елка у Ивановых» грандиозно написана и выдержана временем. Она не звучит как драматургический текст, созданный в 1938 году, но звенит и дышит как будто ее сочинили в 2007-ом, а то и в 2027-ом. Да и собственно этой пьесе все равно на актуальность, востребованность и современность. Она (пьеса) это все презирает. Введенский — большущий поэт и просто очаровательный человек. Вот Егор Летов называл его своим любимым поэтом. Доверимся Егору в этом вопросе. Он знал толк в соединении слов между собой и не разбрасывался, что называется

Ведущие роли в истерической трагикомедии сыграют Алексей Кормилкин, Светлана Грунина, Анастасия Подосинникова, Мария Лысюк, Дмитрий Честнов и Александр Худяков. За фортепиано — Владислав Федоров. Режиссер Владислав Федоров также написал музыкальное сопровождение к инсценировке, а художником-постановщиком и костюмером выступила Екатерина Гофман.

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