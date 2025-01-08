Мариинский театр представил январскую афиша «маленьких опер» для детей

В январе в зале Прокофьева можно будет услышать произведения не только классиков детской музыки, но и две маленькие оперы молодого петербургского композитора и солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Рустама Сагдиева. Его первой работой в этом жанре стала «Репка» по мотивам русского фольклора, а основным материалом для оперы послужили песни из разных регионов России. Создавая свою вторую оперу «Приключения Кинтаро», композитор черпал вдохновение в образах японских сказок. На сцене зрители увидят калейдоскоп фантастических существ, а каждая часть спектакля будет отличаться особой цветовой гаммой.

Знаменитый советский композитор и народный артист СССР Эдуард Колмановский написал множество популярных песен, незабываемую музыку для театра и кино, он же стал автором музыкальной сказки «Белоснежка». В Мариинском театре волшебный спектакль поставила режиссер Алла Чепинога. На сцене появятся гномы и красавица Белоснежка, злая Королева и ее волшебное зеркало.

В афише первого месяца года есть и маленькая опера «Храбрый заяц», написанная специально по заказу Мариинского театра классиком детской музыки Сергеем Баневичем. Трогательная музыкальная история на сюжет сказки Дмитрия Мамина-Сибиряка создана для самых юных слушателей. Звери в ней обладают человеческими чертами: кому-то из них захочется посочувствовать, вместе с другими — посмеяться или погрустить.

Закроет январскую афишу маленьких опер сочинение Сергея Чечётко «Чукоккала», названное по имени рукописного альманаха, который Корней Чуковский составлял на протяжении многих лет. В сказочной опере маленькие слушатели смогут встретиться с персонажами из многих произведений Чуковского: «Чудо-дерево», «Муха-Цокотуха», «Муха в бане», «Головастики», «Загадки».