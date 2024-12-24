В бывшем павильоне звукозаписи «Ленфильма» откроют театр «Треплев Центр»

Идея создания театра на стыке жанров пришла кинорежиссеру Алексею Козлову во время работы над выпускным спектаклем «Чайка» актерской мастерской РГИСИ. Его вдохновил герой произведения, режиссер и драматург Константин Треплев, а также его фраза «Нужны новые формы!». А в труппу театра вошли вошли выпускники мастерской 2023 года, студенты нового курса Козлова и молодые актеры из других петербургских театров. За полтора года «Треплев-Центр» представил ряд постановок на сторонних площадках города, одной из которых стал спектакль «Иван Васильевич» в ДК «Выборгский».

На постоянной площадке театр обоснуется уже 25 декабря — в большом тон-ателье (БТА) киностудии «Ленфильм» на Кронверкском проспекте, 35. Это реконструированное помещение бывшего цеха звукозаписи.

«Мы арендовали у "Ленфильма" бывший цех звукозаписи, сделали там ремонт, построили сцену, разместили 180 мягких кресел для зрителей, обустроили костюмерный цех и гримерные комнаты. Вход у нас будет свой, отдельный, так что никому не придется ходить через главное здание "Ленфильма". У нас получилось уютное пространство, в котором очень хорошо всем видно сцену, так что можно сказать, что в наших спектаклях, как и в кино, будет крупный план», — рассказал Алексей Козлов.

Следуя девизу Треплева, афиша театра откроется пулом из неклассических постановок: серией детских спектаклей-сказок «Кот в сапогах» и «Золушка», а в конце января на сцене адаптируют пьесу «Иван Васильевич» Михаила Булгакова. В перспективе на предстоящей театральный сезон также: «Ирония судьбы, или С легким паром», «Вишневый сад» и «Барыня».