Конный драмтеатр «ВелесО» представил программу на новогодние праздники

В январской афише конного театра — квартирники на природе с песнями у елки, спектакли и читки.
Конно-драматический театр «ВелесО» актера и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Ткачука представляет серию событий, посвященных новогодним праздникам. С 3 по 20 января можно провести в декорациях природы — в поселке Севастьяново Приозерского района Ленинградкой области на берегу реки Вуоксы.
Старт программе даст 3 января «Новогодник» — это квартирник на природе, только с елкой и стихотворениями о зиме. Артисты театра «ВелесО» подведут итоги прошедшего года. 4 января (также 5 и 8 января) покажут новогоднюю сказку для детей и взрослых «Елка», а 11 января проведут детскую творческую лабораторию «Велесенок», на которой ребенку расскажут об основах актерского мастерства и помогут создать первую театральную историю. 12 января отправляемся в «ВелесО» на Святки «Застолье».
18 января смотрим спектакль в жанре буто (японский авангардный танец) «Голубь вылетает из храма». Этот сценический эксперимент через движение, звучание и свет. 20 января читаем вместе с артистами театра культового «Маленького принца» и заново открываем знакомый текст.
Евгений Ткачук
Актер и создатель театра
«ВелесО» — обособленная и в хорошем смысле местечковая история. Для нас не так важно количество зрителей, сколько ценны те, кто по-настоящему хочет погрузиться в наш мир. У нас особенная публика: к нам едут из других городов России, из-за границы. Часто это семьи с детьми, которые любят путешествовать. «ВелесО» — антиурбанистический театр, где мы контактируем с природой на уровне внимания, созидания. Надо сказать, это сложная форма — и форма еще не законченная. Мы ее не обрели — только исследуем.
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