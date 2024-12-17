Конный драмтеатр «ВелесО» представил программу на новогодние праздники

Конно-драматический театр «ВелесО» актера и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Ткачука представляет серию событий, посвященных новогодним праздникам. С 3 по 20 января можно провести в декорациях природы — в поселке Севастьяново Приозерского района Ленинградкой области на берегу реки Вуоксы.

Старт программе даст 3 января «Новогодник» — это квартирник на природе, только с елкой и стихотворениями о зиме. Артисты театра «ВелесО» подведут итоги прошедшего года. 4 января (также 5 и 8 января) покажут новогоднюю сказку для детей и взрослых «Елка», а 11 января проведут детскую творческую лабораторию «Велесенок», на которой ребенку расскажут об основах актерского мастерства и помогут создать первую театральную историю. 12 января отправляемся в «ВелесО» на Святки «Застолье».