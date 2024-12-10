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Хореограф Александр Челидзе поставил мизансцены с танцами для автобусной экскурсии по мемориальным местам Мейерхольда

Это не классический гайд по известным местам, а неочевидная театральная интервенция — актеры объединят просветительский нарратив с пластическим.

Николай Ульянов, "Мейерхольд в роли Пьеро"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Музея театрального и музыкального искусства

Николай Ульянов, "Мейерхольд в роли Пьеро"

«Мейерхольд. Петербург» — это экспериментальная автобусная экскурсия по мемориальным местам авангардного режиссера — великого «доктора Дапертутто», которую проведут ведущие актеры петербургских театров: Леонид Нечаев из БДТ, Ксения Плюснина из Социально-художественного театра и Евгений Анисимов, известный по многим постановкам независимых театров (например, «Сталкеры» в катакомбах Петрикирхе). Трехчасовой маршрут проведет через мемориальную доску и памятник Мейерхольду, музей-квартиру Александра Блока к театру Веры Комиссаржевской и дому, в котором режиссер был арестован.

Поставленные хореографом Александром Челидзе мизансцены с танцами наглядно разберут ключевые темы творческого арсенала Мейерхольда: биомеханику, театр русского символизма, парафразы античной трагедии и итальянской комедии дель арте. После завершения экскурсии зрители смогут свободно посетить выставку в Театральном музее «Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда».

За идею и постановку маршрута отвечал Константин Учитель, а сценаристами помимо него стали Юлия Журавлева и Ольга Угарова. Увидеть можно 14 и 28 декабря.

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