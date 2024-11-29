МХТ имени Чехова едет на гастроли в БДТ! Со спектаклем «Маскарад с закрытыми глазами» Петра Шерешевского и «Как вам это понравится?» Юрия Муравицкого

Везут парафраз лермонтовского «Маскарада» на современный лад с Игорем Верником в главной роли и шекспировскую комедию, объединяющую эстетику с панком.
Откроет петербургский гастроли постановка «Маскарад с закрытыми глазами» режиссера Петра Шерешевского по пьесе Михаила Лермонтова и повести Артура Шницлера «Новелла о снах». Она будет показана на сцене БДТ имени Товстоногова дважды — 30 и 31 марта. В театральном исследовании природы любви в современных реалиях на сцену выйдут Игорь Верник, Мария Фомина, Евгений Перевалов, Сергей Беляев, Юлия Витрук, Илья Козырев, Артем Волобуев, Владислава Сухорукова, Артем Панчик, Владимир Панчик, Софья Шидловская и Никита Григорьев.
«Спустя почти двести лет после написания пьесы мы пытаемся изучать сознание современного человека. Наш Арбенин – филолог, лермонтовед. Он как будто бы предупрежден. И может на лекции бодро изложить заблуждения того, лермонтовского Арбенина. Но насколько наши знания, усвоенные уроки культуры предохраняют нас от дикости, страстей? Достаточно маленького толчка, чтобы современный человек завис на краю пропасти. А там – черная мизантропия, месть, убийство. Насколько человек культурный защищен всем опытом человеческим от дикости, от преступления?», — рассказывает режиссер постановки.
Гастроли продолжатся показом панк-комедии режиссера Юрия Муравицкого «Как вам это понравится?», которую можно увидеть 1 апреля. Это экспериментальный микс двух противоположных эстетических явлений — шекспировского театра елизаветинской эпохи и панковской культуры. В безумной фантасмогории на сцену выйдут Армэн Арушанян, Сергей Медведев, Дмитрий Сумин, Илья Козырев, Павел Филиппов, Арсентий Журид, Александр Поршин, Николай Романов, Владимир Кузнецов, Даниил Феофанов, Никита Бурячек, Антон Лобан, Кузьма Котрелев, Иван Дергачев, Алексей Красненков, Денис Парамонов, Юлия Витрук, Владислава Сухорукова, Ульяна Глушкова, Полина Романова, Софья Шидловская, Наташа Швец и Дарья Трухина.
«Тот театр, которым я занимаюсь — так называемый „театр представления“, — это конечно сложно, особенно в святая святых „театра переживания“, которым является МХТ (однако, именно отсюда вышли и Мейерхольд, и Вахтангов). Молодые актёры подвижны, им интересно пробовать новое, проще перестраиваться ментально и справляться физически (а такой театр предполагает активное существование). Важно, что это добровольная история — кто-то уходил, говорил „не моё“, кто-то, наоборот, быстро вливался. В игровой театр можно играть только добровольно, через силу ничего не выйдет. Тем более это комедия», — рассказывает Муравицкий.
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