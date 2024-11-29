МХТ имени Чехова едет на гастроли в БДТ! Со спектаклем «Маскарад с закрытыми глазами» Петра Шерешевского и «Как вам это понравится?» Юрия Муравицкого

Откроет петербургский гастроли постановка «Маскарад с закрытыми глазами» режиссера Петра Шерешевского по пьесе Михаила Лермонтова и повести Артура Шницлера «Новелла о снах». Она будет показана на сцене БДТ имени Товстоногова дважды — 30 и 31 марта. В театральном исследовании природы любви в современных реалиях на сцену выйдут Игорь Верник, Мария Фомина, Евгений Перевалов, Сергей Беляев, Юлия Витрук, Илья Козырев, Артем Волобуев, Владислава Сухорукова, Артем Панчик, Владимир Панчик, Софья Шидловская и Никита Григорьев.

«Спустя почти двести лет после написания пьесы мы пытаемся изучать сознание современного человека. Наш Арбенин – филолог, лермонтовед. Он как будто бы предупрежден. И может на лекции бодро изложить заблуждения того, лермонтовского Арбенина. Но насколько наши знания, усвоенные уроки культуры предохраняют нас от дикости, страстей? Достаточно маленького толчка, чтобы современный человек завис на краю пропасти. А там – черная мизантропия, месть, убийство. Насколько человек культурный защищен всем опытом человеческим от дикости, от преступления?», — рассказывает режиссер постановки.