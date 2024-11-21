ТЮЗ имени Брянцева представит премьеру музыкального спектакля «Бременские музыканты»

Премьера спектакля «Бременские музыканты» состоится 13 декабря на Большой сцене Театра юных зрителей имени Брянцева. Оригинальная история Трубадура и его друзей перенесена режиссером музыкального театра, лауреатом премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», Дарьей Борисовой в цирковые декорации. Бродячие артисты скитаются по миру в поисках себя и случайно обнаруживают холодный и стеклянный город Бремен, в котором живут Король и Принцесса.

Сценография и костюмы созданы художником Ниной Антроповой, а музыкальное сопровождение — Вероникой Карпусь. Хореографию поставил Денис Айзин. Главный роли в спектакле исполнят Максим Погольша, Милана Владыкина, Анна Потакова, Анастасия Малахова, Глеб Борисов, Антон Войналович, Данила Лобов, Илья Божедомов, Владимир Чернышов, Кузьма Стомаченко, Денис Гильманов, Алексей Титков, Анна Петросян, Янина Бушина, Дмитрий Ткаченко, Иван Стрюк, Никита Остриков, Егор Погасий, Константин Федин, Богдан Коршунов, Татьяна Алпатова, Екатерина Бездель, Алиса Золоткова, Юлия Корж, Аделина Любская и Софья Шершнева.