Антон Оконешников, Анастасия Брюханова и Юлия Клейман расскажут о digital-театре в библиотеке Маяковского

Лекционная программа стартует 23 ноября с темы «За пределами сцены: театр в эпоху цифровых инструментов» — встречу о медиа-интервенции в современную культурную среду проведет руководитель отдела медиаразработок на Новой сцене Александринского театра Анастасия Брюханова.

27 ноября в Медиахолле Маяковки пройдет паблик-ток «Заклятые друзья: театр и современные технологии», на котором режиссер и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 (в номинации «Культурная институция» за выставку «Город-герой Ленинград») Антон Оконешников, трансдисциплинарный художник Иван Заславец и театральный критик Юлия Клейман ответят на самые «глупые» и «стыдные» вопросы о современном театре и новых технологиях в нем.

30 ноября драматург и искусствовед Алина Шклярская расскажет о театре, как о площадки для демонстрации научных экспериментов. Лекция охватит и истоки жанра в литургической драме или идее кунсткамер, и представит ключевые фигуры популяризаторов научного театра.

Завершит цикл встреч лекция куратора образовательных и выставочных проектов в области искусства новых медиа технологий Селены Волконской «Новые медиа в театре, театр в новых медиа». 10 декабря речь пойдет о российском и международном опыте постановки цифровых спектаклей.

16+