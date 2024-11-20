Валерий Фокин представит спектакль «Иов» на сцене Александринского театра

Премьера спектакля в постановке Валерия Фокина состоится 6 и 7, а также 20 декабря на исторической сцене Александринского театра. Основанный на ветхозаветной легенде «Иов» исследует вечные вопросы о смысле страданий, вере и пути к себе. В центре сюжета — история праведника, который сталкивается с жестокими испытаниями. Через общение с друзьями Иов ищет объяснение своим несчастьям, а его собеседники предлагают разные интерпретации: от кары за грехи до неизбежной части пути к осознанию божественного замысла. Постановка ставит зрителя перед теми же вопросами, что задавал себе библейский герой: почему мы страдаем? и как сохранить веру в минуты отчаяния?. В постановке примут участие актеры Иван Ефремов, Александр Поламишев и Дарья Ванеева.

«Еще Евгений Вахтангов 1922 году писал: "Может быть, Библию поставить". Не поставил. "Иов Многострадальный" — это потрясающий текст и по смыслу, и по теме. Я давно хотел сделать вот такую работу по библейскому тексту», — прокомментировал режиссер.

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