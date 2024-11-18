Постановщик Борис Павлович и драматург Константин Федоров проведут режиссерскую лабораторию «RE:Генерация» по текстам Стругацких

В рамках лаборатории «RE:Генерация», которая пройдет с 3 по 6 декабря на площадке театра «Скороход», представит серию сценических эскизов в постановке актуальных режиссеров: номинанта на «Золотой софит» и постоянного постановщика театра «Балтийский дом» Вацлава Дембовского, выпускницы мастерской Алексея Могучего Аси Литвиновой, Варвары Иваник и Олега Лебедева. В основе театральных зарисовок — «хроника пути советской интеллигенции из иллюзий оттепели в застойные тупики» текстов братьев Стругацких. Герои их работ сталкиваются с темами ответственности и выживания в условиях, где обыкновенная мысль уже может стать преступлением. Эти темы, наряду с узнаваемой атмосферой Петербурга, найдут новое воплощение в интерпретациях современных постановщиков. Курируют проект театральный режиссер Борис Павлович и драматург Константин Федоров.

Лаборатория стартует 3 декабря со спектакля «Град обреченный» в прочтении режиссера Вацлава Дембовского и драматурга Дарьи Ореховой. 4 декабря смотрим «Отель "У погибшего альпиниста"» в постановке Аси Литвиновой на текст Ольги Иванниковой, а 5 декабря — «Мы подходим к краю мира и падаем» по мотивам «Полдень, XXII век» режиссера Варвары Иваник и драматурга Екатерины Августеняк. Завершит цикл парафраз повести «Второе нашествие марсиан» «Исследование марсиан 367» в постановке Олега Лебедева и драматурга Ивана Орлова.

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