«Холопы» Андрея Могучего, «Палата №6» Льва Додина и «Гугеноты» стали лауреатами «Золотого софита»-2024

Церемония награждения Высшей петербургской театральной премии прошла 11 ноября на сцене ТЮЗа имени Брянцева. Статуэтки вручили в юбилейный 30-ый раз. Собака.ru публикует полный список победителей.
Драматические театры
Лучший спектакль большой формы
«Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. Соавтор сценографического решения Александр Шишкин. Большой драматический театр имени Товстоногова.
Лучший спектакль малой формы
«Саша, привет!». Режиссер Анатолий Праудин. Сценография и костюмы Екатерины Гофман. Театр-фестиваль «Балтийский дом».
Лучшая работа режиссера в драматическом спектакле
Лев Додин за постановку спектакля «Палата №6». Малый драматический театр — Театр Европы.
Лучшая работа художника в драматическом спектакле
Александр Боровский за сценографию спектакля «Палата №6». Малый драматический театр – Театр Европы.
Лучшая работа актера в драматическом спектакле
Сергей Курышев за роль Лира в спектакле «Король Лир». Сценическая композиция и постановка Лев Додин. Малый драматический театр — Театр Европы.
Анатолий Петров за роль Бенедикта (Веденея) в спектакле «Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. Большой драматический театр имени Товстоногова.
Лучшая работа актрисы в драматическом спектакле
Марина Игнатова за роль княжны Екатерины Павловны Плавутиной-Плавунцовой в спектакле «Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. БДТ Товстоногова.
Лучшая работа актера в роли второго плана
Олег Рязанцев за роль Юлия Капитоновича Карандышева в спектакле «Бесприданница». Режиссер Александр Баргман. Театр на Садовой («Приют комедианта»).
Лучшая работа актрисы в роли второго плана
Виктория Зайцева за роль Дуси в спектакле «Таня». Режиссер Вацлав Дембовский. Театр-фестиваль «Балтийский дом».
Лучший актерский дуэт
Ольга Муравицкая (госпожа Простакова) и Александр Новиков (Скотинин) за актерский дуэт в спектакле «Недоросль». Режиссёр Роман Кочержевский. Театр имени Ленсовета.
Музыкальные театры
Лучший спектакль в оперном театре
«Гугеноты» Джакомо Мейербера в постановке Константина Балакина. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Художник-постановщик Елена Вершинина. Мариинский театр.
Лучшая женская роль в оперном спектакле
Анна Викулина за роль Манон в спектакле «Манон» постановки Георгия Исаакяна. Музыкальный руководитель и дирижер Фабио Мастранджело. Музыкальный театр имени Федора Шаляпина.
Лучшая мужская роль в оперном спектакле
Алексей Пашиев за роль Лорда Рутвена, вампира, в спектакле «Вампир» постановки Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».
Лучший балетный спектакль
«598 тактов» на музыку Карла Филиппа Иммануила Баха. Хореограф Вячеслав Самодуров. Художник-постановщик Елена Трубецкова. Театр балета имени Леонида Якобсона.
Лучшая женская роль в балетном спектакле
Рената Шакирова за роль Анюты в спектакле «Анюта». Хореография Владимира Васильева. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Мариинский театр.
Лучшая мужская роль в балетном спектакле
Виктор Лебедев за роль Танцовщика в спектакле «Светлый ручей». Хореограф Александр Омар. Дирижер Павел Сорокин. Михайловский театр.
Лучший спектакль в оперетте и мюзикле
«Сказка странствий» на музыку Альфреда Шнитке, в редакции Ирины Брондз. Режиссер-постановщик Дарья Борисова. Художник-постановщик Вячеслав Окунев. Дирижер Сергей Хорьков. Музыкальный руководитель спектакля Ирина Брондз. Детский музыкальный театр «Карамболь».
Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле
Елена Забродина за роль Карлы Шлюмберже в спектакле «Принцесса цирка». Режиссер-постановщик Ольга Субботина. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр Музыкальной комедии.
Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле
Роман Вокуев за роль Бони в спектакле «Княгиня чардаша». Режиссер-постановщик Габор Миклош Кереньи. Музыкальный руководитель Андрей Алексеев. Театр Музыкальной комедии.
Лучшая сценография в музыкальном театре
Наталия Клемина за сценографию к спектаклю «Синяя птица». Режиссер-постановщик Александр Петров. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
Лучший художник по костюмам в музыкальном театре
Елена Вершинина за костюмы к спектаклю «Гугеноты». Постановка Константина Балакина. Мариинский театр.
Екатерина Гутковская за костюмы к спектаклю «Франкенштейн». Режиссер-постановщик Алексей Франдетти. Театр Музыкальной комедии.
Специальный приз экспертного совета
Альберту Асадуллину, автору идеи постановки, исполнителю ролей Господина Светеборга, Волшебника и Света в спектакле «Синяя птица». Режиссер-постановщик Александр Петров. Музыкальный руководитель и дирижер Артур Ераносов. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
Театры кукол
Лучшая работа актера в театре кукол
Станислав Демин-Левийман за работу в спектакле-фантазии «Шостакович». Режиссер Людмила Федорова. Малый театр кукол.
Лучший актерский ансамбль в театре кукол
Актерский ансамбль спектакля «Дикие лебеди. Далеко-далёко». Режиссер Анна Иванова-Брашинская. Театр «Karlson Haus».
Лучшая работа художника в театре кукол
Татьяна Нерсисян за куклы спектакля «Сердцедер». Режиссер Евгений Когрняг. Театр «Karlson Haus».
Лучший спектакль в театре кукол
«Ромео и Джульетта» в постановке Бориса Константинова. Театр «Кукольный формат».
Лучшая работа режиссера в театре кукол
Евгений Корняг за постановку спектакля «Сердцедер». Театр «Karlson Haus».
Негосударственные театры
Лучшая работа художника по свету
Евгений Ганзбург – спектакль «Дон Кихот». Постановка Влада Фурмана. Театр имени Андрея Миронова.
Лучший актерский дуэт
Сергей Курышев (Дон Кихот) и Анвар Либабов (Санчо Панса) в спектакле «Дон Кихот». Постановка Влада Фурмана. Театр имени Андрея Миронова.
Лучший спектакль
«Дон Кихот». Постановка Влада Фурмана. Художник-постановщик Гала Филатова. Театр имени Андрея Миронова.
Специальные призы от экспертного совета
Альберт Асадуллин, автор идеи постановки, исполнитель ролей Господина Светеборга, Волшебника и Света в спектакле «Синяя птица». Режиссер-постановщик Александр Петров. Музыкальный руководитель и дирижер Артур Ераносов. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».
Театр «Три/Четыре» «За точность выбора репертуара для детей и мягкую веселую форму его воплощения».
Маргарита Кольцова «За актерское бесстрашие в роли Мармеладова в спектакле «Мармеладов»». Режиссер Чакчи Фросноккерс. Малый театр кукол.
Владимир Антипов за роль Джастина в спектакле «Гость из USA» (режиссер Александр Артемов, театра «Площадка 51»).
Сергей Паньков за режиссерский дебют – спектакль «Платонов». Театр «Мастерская».
Режиссер Яна Тумина «За созидательную энергию спектакля «АУ». БДТ имени Товстоногова.
Фото: susumunda / Shutterstock
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