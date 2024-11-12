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Театр

«Холопы» Андрея Могучего, «Палата №6» Льва Додина и «Гугеноты» стали лауреатами «Золотого софита»-2024

Церемония награждения Высшей петербургской театральной премии прошла 11 ноября на сцене ТЮЗа имени Брянцева. Статуэтки вручили в юбилейный 30-ый раз. Собака.ru публикует полный список победителей.

Андрей Могучий
Фотограф: Никита Шубный для Собака.ru
Андрей Могучий

Драматические театры

Лучший спектакль большой формы

«Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. Соавтор сценографического решения Александр Шишкин. Большой драматический театр имени Товстоногова.

Лучший спектакль малой формы

«Саша, привет!». Режиссер Анатолий Праудин. Сценография и костюмы Екатерины Гофман. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Лучшая работа режиссера в драматическом спектакле

Лев Додин за постановку спектакля «Палата №6». Малый драматический театр — Театр Европы.

Лучшая работа художника в драматическом спектакле

Александр Боровский за сценографию спектакля «Палата №6». Малый драматический театр – Театр Европы.

Лучшая работа актера в драматическом спектакле

Сергей Курышев за роль Лира в спектакле «Король Лир». Сценическая композиция и постановка Лев Додин. Малый драматический театр — Театр Европы.

Анатолий Петров за роль Бенедикта (Веденея) в спектакле «Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. Большой драматический театр имени Товстоногова.

Лучшая работа актрисы в драматическом спектакле

Марина Игнатова за роль княжны Екатерины Павловны Плавутиной-Плавунцовой в спектакле «Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. БДТ Товстоногова.

Лучшая работа актера в роли второго плана

Олег Рязанцев за роль Юлия Капитоновича Карандышева в спектакле «Бесприданница». Режиссер Александр Баргман. Театр на Садовой («Приют комедианта»).

Лучшая работа актрисы в роли второго плана

Виктория Зайцева за роль Дуси в спектакле «Таня». Режиссер Вацлав Дембовский. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Лучший актерский дуэт

Ольга Муравицкая (госпожа Простакова) и Александр Новиков (Скотинин) за актерский дуэт в спектакле «Недоросль». Режиссёр Роман Кочержевский. Театр имени Ленсовета.

Рената Шакирова
фото: Алиса Тикстон (Мариинский театр), Данил Ярощук для Собака.ru
Рената Шакирова

Музыкальные театры

Лучший спектакль в оперном театре

«Гугеноты» Джакомо Мейербера в постановке Константина Балакина. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Художник-постановщик Елена Вершинина. Мариинский театр.

Лучшая женская роль в оперном спектакле

Анна Викулина за роль Манон в спектакле «Манон» постановки Георгия Исаакяна. Музыкальный руководитель и дирижер Фабио Мастранджело. Музыкальный театр имени Федора Шаляпина.

Лучшая мужская роль в оперном спектакле

Алексей Пашиев за роль Лорда Рутвена, вампира, в спектакле «Вампир» постановки Юрия Александрова. Дирижер-постановщик Максим Вальков. Камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Лучший балетный спектакль

«598 тактов» на музыку Карла Филиппа Иммануила Баха. Хореограф Вячеслав Самодуров. Художник-постановщик Елена Трубецкова. Театр балета имени Леонида Якобсона.

Лучшая женская роль в балетном спектакле

Рената Шакирова за роль Анюты в спектакле «Анюта». Хореография Владимира Васильева. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Лучшая мужская роль в балетном спектакле

Виктор Лебедев за роль Танцовщика в спектакле «Светлый ручей». Хореограф Александр Омар. Дирижер Павел Сорокин. Михайловский театр.

Лучший спектакль в оперетте и мюзикле

«Сказка странствий» на музыку Альфреда Шнитке, в редакции Ирины Брондз. Режиссер-постановщик Дарья Борисова. Художник-постановщик Вячеслав Окунев. Дирижер Сергей Хорьков. Музыкальный руководитель спектакля Ирина Брондз. Детский музыкальный театр «Карамболь».

Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле

Елена Забродина за роль Карлы Шлюмберже в спектакле «Принцесса цирка». Режиссер-постановщик Ольга Субботина. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Театр Музыкальной комедии.

Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле

Роман Вокуев за роль Бони в спектакле «Княгиня чардаша». Режиссер-постановщик Габор Миклош Кереньи. Музыкальный руководитель Андрей Алексеев. Театр Музыкальной комедии.

Лучшая сценография в музыкальном театре

Наталия Клемина за сценографию к спектаклю «Синяя птица». Режиссер-постановщик Александр Петров. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Лучший художник по костюмам в музыкальном театре

Елена Вершинина за костюмы к спектаклю «Гугеноты». Постановка Константина Балакина. Мариинский театр.

Екатерина Гутковская за костюмы к спектаклю «Франкенштейн». Режиссер-постановщик Алексей Франдетти. Театр Музыкальной комедии.

Специальный приз экспертного совета

Альберту Асадуллину, автору идеи постановки, исполнителю ролей Господина Светеборга, Волшебника и Света в спектакле «Синяя птица». Режиссер-постановщик Александр Петров. Музыкальный руководитель и дирижер Артур Ераносов. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Яна Тумина
Даниил Ярощук
Яна Тумина

Театры кукол

Лучшая работа актера в театре кукол

Станислав Демин-Левийман за работу в спектакле-фантазии «Шостакович». Режиссер Людмила Федорова. Малый театр кукол.

Лучший актерский ансамбль в театре кукол

Актерский ансамбль спектакля «Дикие лебеди. Далеко-далёко». Режиссер Анна Иванова-Брашинская. Театр «Karlson Haus».

Лучшая работа художника в театре кукол

Татьяна Нерсисян за куклы спектакля «Сердцедер». Режиссер Евгений Когрняг. Театр «Karlson Haus».

Лучший спектакль в театре кукол

«Ромео и Джульетта» в постановке Бориса Константинова. Театр «Кукольный формат».

Лучшая работа режиссера в театре кукол

Евгений Корняг за постановку спектакля «Сердцедер». Театр «Karlson Haus».

Лев Додин
Фото: Михаил Вильчук
Лев Додин

Негосударственные театры

Лучшая работа художника по свету

Евгений Ганзбург – спектакль «Дон Кихот». Постановка Влада Фурмана. Театр имени Андрея Миронова.

Лучший актерский дуэт

Сергей Курышев (Дон Кихот) и Анвар Либабов (Санчо Панса) в спектакле «Дон Кихот». Постановка Влада Фурмана. Театр имени Андрея Миронова.

Лучший спектакль

«Дон Кихот». Постановка Влада Фурмана. Художник-постановщик Гала Филатова. Театр имени Андрея Миронова.

Юрий Смекалов
Фото: Алексей Костромин
Юрий Смекалов

Специальные призы от экспертного совета

Альберт Асадуллин, автор идеи постановки, исполнитель ролей Господина Светеборга, Волшебника и Света в спектакле «Синяя птица». Режиссер-постановщик Александр Петров. Музыкальный руководитель и дирижер Артур Ераносов. Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Театр «Три/Четыре» «За точность выбора репертуара для детей и мягкую веселую форму его воплощения».

Маргарита Кольцова «За актерское бесстрашие в роли Мармеладова в спектакле «Мармеладов»». Режиссер Чакчи Фросноккерс. Малый театр кукол.

Владимир Антипов за роль Джастина в спектакле «Гость из USA» (режиссер Александр Артемов, театра «Площадка 51»).

Сергей Паньков за режиссерский дебют – спектакль «Платонов». Театр «Мастерская».

Режиссер Яна Тумина «За созидательную энергию спектакля «АУ». БДТ имени Товстоногова.

Фото: susumunda / Shutterstock

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Люди:
Андрей Могучий, Яна Тумина, Рената Шакирова Юрий Смекалов, Лев Додин

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