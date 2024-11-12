«Холопы» Андрея Могучего, «Палата №6» Льва Додина и «Гугеноты» стали лауреатами «Золотого софита»-2024

Драматические театры

Лучший спектакль большой формы

«Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. Соавтор сценографического решения Александр Шишкин. Большой драматический театр имени Товстоногова.

Лучший спектакль малой формы

«Саша, привет!». Режиссер Анатолий Праудин. Сценография и костюмы Екатерины Гофман. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Лучшая работа режиссера в драматическом спектакле

Лев Додин за постановку спектакля «Палата №6». Малый драматический театр — Театр Европы.

Лучшая работа художника в драматическом спектакле

Александр Боровский за сценографию спектакля «Палата №6». Малый драматический театр – Театр Европы.

Лучшая работа актера в драматическом спектакле

Сергей Курышев за роль Лира в спектакле «Король Лир». Сценическая композиция и постановка Лев Додин. Малый драматический театр — Театр Европы.

Анатолий Петров за роль Бенедикта (Веденея) в спектакле «Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. Большой драматический театр имени Товстоногова.

Лучшая работа актрисы в драматическом спектакле

Марина Игнатова за роль княжны Екатерины Павловны Плавутиной-Плавунцовой в спектакле «Холопы». Режиссер-постановщик Андрей Могучий. БДТ Товстоногова.

Лучшая работа актера в роли второго плана

Олег Рязанцев за роль Юлия Капитоновича Карандышева в спектакле «Бесприданница». Режиссер Александр Баргман. Театр на Садовой («Приют комедианта»).

Лучшая работа актрисы в роли второго плана

Виктория Зайцева за роль Дуси в спектакле «Таня». Режиссер Вацлав Дембовский. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Лучший актерский дуэт

Ольга Муравицкая (госпожа Простакова) и Александр Новиков (Скотинин) за актерский дуэт в спектакле «Недоросль». Режиссёр Роман Кочержевский. Театр имени Ленсовета.