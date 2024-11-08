Музей театрального и музыкального искусства запускает новый формат — творческую лабораторию с режиссером Антоном Адасинским

Основатель пластического театра Derevo, актер и режиссер станет руководителем нового формата для Музея театрального и музыкального искусства — под его кураторством откроется театральная лаборатория.

Вместе с участниками проекта Адасинский создаст серию перформансов к выставочным проектам музея весенне-летнего сезона 2025 года. Ближе к декабрю режиссер совместно с труппой Derevo ArtHouse также представит спектакль, вдохновленный музейной жизнью. В дальнейшем он войдет в постоянный репертуар Театра в Театральном музее.