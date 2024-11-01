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Театр

БДТ едет на гастроли в Москву! В МХТ имени Чехова театр покажет спектакль Андрея Могучего «Гроза»

Актеры, исполняющие главные роли в постановке, играют в стиле балаганного театра, задача которого не выразить глубину психологического образа, а показать характер персонажей.

Собака.ru

Увидеть «Грозу» в постановке Андрея Могучего можно 30 и 31 января, а также 1 февраля на сцене московского МХТ имени Чехова. Это первая сценическая адаптация одноименной пьесы Островского, поставленная на сцене БДТ. Премьера состоялась в 2016 году. Годом позднее спектакль получил «Золотую маску» за лучшую работу режиссера.

Режиссер отходит от реализма, делает акцент на символизме и архаичной мистической атмосфере. В основе спектакля — элементы допсихологического театра, характерные для дореволюционной России. Постановка стремится к воссозданию мифопоэтической и мистериальной атмосферы пьесы Островского, в которой драматизм личных переживаний сталкивается с фольклорными образами и архетипами. Для спектакля использовано множество традиционных мотивов: лаковые мотивы мастеров Палеха, жостовские подносы, расписные полушалки, а также русские народные песни и отрывки из оперы «Русалка» Антонина Дворжака.

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