БДТ едет на гастроли в Москву! В МХТ имени Чехова театр покажет спектакль Андрея Могучего «Гроза»

Увидеть «Грозу» в постановке Андрея Могучего можно 30 и 31 января, а также 1 февраля на сцене московского МХТ имени Чехова. Это первая сценическая адаптация одноименной пьесы Островского, поставленная на сцене БДТ. Премьера состоялась в 2016 году. Годом позднее спектакль получил «Золотую маску» за лучшую работу режиссера.

Режиссер отходит от реализма, делает акцент на символизме и архаичной мистической атмосфере. В основе спектакля — элементы допсихологического театра, характерные для дореволюционной России. Постановка стремится к воссозданию мифопоэтической и мистериальной атмосферы пьесы Островского, в которой драматизм личных переживаний сталкивается с фольклорными образами и архетипами. Для спектакля использовано множество традиционных мотивов: лаковые мотивы мастеров Палеха, жостовские подносы, расписные полушалки, а также русские народные песни и отрывки из оперы «Русалка» Антонина Дворжака.

18+