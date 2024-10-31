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Театр

Подростковая лаборатория «Свое место» от «Театрального проекта 27» запускает марафон новых постановок на Vokzal 1853

Представят постановки для подростков о любви и гневе, взрослении и верности мечте.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Театрального проекта 27»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Театрального проекта 27»

Сайт-специфичная лаборатория «Свое место» — это совместный проект «VOKZAL 1853», «Театрального проекта 27» и продюсерской команды MAD, который проводится уже во второй раз. Впервые лаборатория прошла в марте, и теперь в рамках второго сезона будут представлены новые постановки, созданные специально для подростков. 2 и 3 ноября режиссер Варвара Сополева представит обновленный спектакль «Шинель №5», созданный на основе ее предыдущей работы «Подвешенный в шинели». Детективный нарратив постановки развернется в Петербурге вокруг героя Акакия Акакиевича Башмачкина.

По результатам опен-колла, который проводился накануне лаборатории, были отобраны несколько театральных зарисовок. 1 и 4 ноября можно будет увидеть спектакль-ток-шоу «Кто хочет стать самим собой?» — музыкально-юмористическое представление о поиске себя и верности мечте от режиссера Валерии Шараповой, а также мультжанровую постановку по мотивам детских воспоминаний Вивиана Холланда (сына Оскара Уайльда) «Суд сына над отцом» режиссера Марии Скачковой. 

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