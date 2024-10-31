Городской театр впервые за 2 года представит премьеру — «Историю старой квартиры» в постановке Наталии Лапиной

Спектакль «Историю старой квартиры», премьера которого состоится 19 ноября, представляет вековой таймлайн жизни обыкновенной семьи в монологах детей разных эпох — с 1902 по 2002 года. Режиссером инсценировки выступила худрук Городского театра Наталия Лапина, музыкальным руководителем — Тина Тарусина. Сценография проекта создана художником Александром Якуниным, а видеоряд — Александрой Магелатовой. Сейчас для премьеры театральная труппа в поиске аутентичных раритетных вещей.

На сцену Городского театра выйдут актеры Александра Ионова, Юлия Нижельская, Ангелина Столярова, Анастасия Стебнева, Анна Гольдфельд, Тина Тарусина, Илья Гонташ, Александр Манько, Владимир Лесных, Андрей Нечаев, Кирилл Стратий и

Артем Кисаков.

Напомним, Городской театр был основан в 2016 году выпускниками актерской мастерской Черкасского при РГИСИ. Спектакли театра отмечены наградами Союза театральных деятелей, премиями «Золотой софит», «Прорыв» и «Театрал», включены в лонг-лист «Золотой маски». В октябре театру исполнилось 8 лет.

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