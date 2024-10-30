В БДТ представят документальный фильм «Ты где» — о том, как создавался инклюзивный спекталкь Яны Туминой «Ау»

Напомним, в инклюзивном стектакле-лаборотории «Ау» Яны Туминой молодые люди с расстройством аутистического спектра участвуют в постановке наравне с профессиональными актерами. Постановка началась с тренинг-лаборатории, где авторы вместе с участниками «нащупывали, какой театр сочиняют». Птицы — как герои и символы — оказываются в центре спектакля «Ау». Историю старого птицелова особенные артисты рассказывают на собственном «птичьем» языке, которым легче высказываться на темы воли и привязанности, одиночества и единения, равнодушия и любви.

«Подкупает непосредственность ребят. Они абсолютно открыты к новым поворотам, к изменениям сюжета, к экспериментам. И всегда здорово импровизируют, особенно с текстом: монолог на любую тему получается у них очень откровенным, чувственным. Глядя на них, ты стараешься соответствовать их уровню», — говорит о работе над спектаклем «Ау» артистка БДТ Алена Кучкова.

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