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Театр

В БДТ представят документальный фильм «Ты где» — о том, как создавался инклюзивный спекталкь Яны Туминой «Ау»

В рамках инклюзивного спектакля участники знакомились, прислушивались, пробовали и играли. Стало возможно воочию проследить этот процесс.

БДТ имени Товстоногова. Фото Стаса Левшина

Премьера спектакля «Ау» лауреата ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Яны Туминой состоялась 13 ноября 2023 года на Малой сцене БДТ. Спустя почти год, 5 ноября, на той же площадке состоится премьера документального фильма режиссера режиссера и оператора Максима Еруженеца «Ты где» о том, как шла работа над инклюзивной постановкой. А с 6 ноября фильм можно будет увидеть свободно на официальной странице БДТ в ВКонтакте.

Фото: Данил Ярощук для Собака.ru

Напомним, в инклюзивном стектакле-лаборотории «Ау» Яны Туминой молодые люди с расстройством аутистического спектра участвуют в постановке наравне с профессиональными актерами. Постановка началась с тренинг-лаборатории, где авторы вместе с участниками «нащупывали, какой театр сочиняют». Птицы — как герои и символы — оказываются в центре спектакля «Ау». Историю старого птицелова особенные артисты рассказывают на собственном «птичьем» языке, которым легче высказываться на темы воли и привязанности, одиночества и единения, равнодушия и любви.

«Подкупает непосредственность ребят. Они абсолютно открыты к новым поворотам, к изменениям сюжета, к экспериментам. И всегда здорово импровизируют, особенно с текстом: монолог на любую тему получается у них очень откровенным, чувственным. Глядя на них, ты стараешься соответствовать их уровню», — говорит о работе над спектаклем «Ау» артистка БДТ Алена Кучкова.

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