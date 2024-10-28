Фестиваль «Мастерская Спивака» пройдет с 2 по 18 ноября в Молодежном театре на Фонтанке. Спецпрограмма, приурочена к 30-летию актерско-режиссерской мастерской Семена Спивака в РГИСИ. Каждое поколение «спиваков» — так называют себя выпускники мастерской — оставило яркий след в истории театра. Они не только стали частью труппы, но и внесли оригинальный вклад в его репертуар, сохранив дипломные спектакли надолго в афише. В рамках фестиваля можно будет увидеть такие постановки, как «Крики из Одессы», «Метро», «Жестокие игры» и другие работы, а также узнать, как именно творческие идеи мастера продолжают жить на сцене. Ключевым событием станет цикл театральных бранчей — неформальных встреч с выпускниками разных лет, где «спиваки» поделятся опытом и воспоминаниями. Фестиваль завершится юбилейным вечером «Тайны мастерской» 18 ноября на Большой сцене Молодежного театра. В программе — яркие выступления в жанре от кабаре до капустника.