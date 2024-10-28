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Молодежный театр на Фонтанке поздравит худрука Семена Спивака с 30-летием создания актерско-режиссерской Мастерской в РГИСИ

Мастерская, ставшая alma mater для многих поколений актеров, отмечает юбилей насыщенной программой, в которую вошли дипломные спектакли выпускников разных лет, творческие бранчи и юбилейный вечер.

Семен Спивак
Фото: Михаил Вильчук для Собака.ru
Семен Спивак

Фестиваль «Мастерская Спивака» пройдет с 2 по 18 ноября в Молодежном театре на Фонтанке. Спецпрограмма, приурочена к 30-летию актерско-режиссерской мастерской Семена Спивака в РГИСИ. Каждое поколение «спиваков» — так называют себя выпускники мастерской — оставило яркий след в истории театра. Они не только стали частью труппы, но и внесли оригинальный вклад в его репертуар, сохранив дипломные спектакли надолго в афише. В рамках фестиваля можно будет увидеть такие постановки, как «Крики из Одессы», «Метро», «Жестокие игры» и другие работы, а также узнать, как именно творческие идеи мастера продолжают жить на сцене. Ключевым событием станет цикл театральных бранчей — неформальных встреч с выпускниками разных лет, где «спиваки» поделятся опытом и воспоминаниями. Фестиваль завершится юбилейным вечером «Тайны мастерской» 18 ноября на Большой сцене Молодежного театра. В программе — яркие выступления в жанре от кабаре до капустника.

Katsiuba Volha / Shutterstock

В программе:

  • 3 ноября, 13:00 — Творческая встреча с первыми выпускниками мастерской Семена Спивака, 1994-1999 годов. Место: «Verona Loft»
  • 3 ноября, 18:00 — Дипломный спектакль первых «спиваков» «Крики из Одессы» по пьесе И. Бабеля «Закат». Место: Малая сцена Молодежного театра
  • 4 ноября, 13:00 — Театральный бранч. Выпуск третий, 2009-2014. Место: «Verona Loft»
  • 7 ноября, 19:00 — Дипломный спектакль четвертых «спиваков» «Игра в Шекспира. Гамлет». Место: Малая сцена Молодежного театра
  • 9 ноября, 12:00 — Театральный бранч. Выпуск второй. Место: Четвертая сцена Молодежного театра.
  • 9 ноября, 18:00 — Дипломный спектакль вторых «спиваков», «Жестокие игры» по пьесе Арбузова. Место: Большая сцена Театра на Фонтанке.
  • 10 ноября, 12:00 — Театральный бранч. Выпуск четвертый. Место: Четвертая сцена Молодежного театра.
  • 12 ноября, 19:00 — Дипломный спектакль вторых «спиваков», «Метро» по сценарию Баера. Место: Малая сцена.
  • 14 ноября, 19:00 — Дипломный спектакль третьих «спиваков», «Идиот.2012» по роману Федора Достоевского. Место: Малая сцена.
  • 16 ноября, 12:00 и 18:00 — Дипломный спектакль пятых «спиваков», «Прощание в июне» по пьесе Александра Вампилова. Место: Малая сцена.
  • 17 ноября, 12:00 — Театральный бранч. Выпуск пятый. Место: Четвертая сцена Молодежного театра.

  • 18 ноября, 19:00 – юбилейный вечер «Тайны мастерской» Место: Большая сцена.

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