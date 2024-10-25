Премьера спектакля «Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть первая» состоится 14 и 15 декабря на сцене Большого театра кукол. Это первый спектакль из серии постановок-исследований классического романа в стихах Александра Пушкина. В рамках цикла предлагается по-новому взглянуть на знакомых персонажей в «неожиданном ракурсе благодаря возникающей драматургии между актерским, живым планом и кукольным».

Постановка основывается на первых трех главах романа и знакомит зрителя с детально реконструированными историческими и биографическими деталями, а также с кругом друзей и единомышленников Пушкина — Вяземским, Дельвигом, Жуковским, Кюхельбекером и другими, чьи голоса будут сопровождать развитие сюжета. Ключевой элемент спектакля — кукольный «Нащокинский домик», олицетворяющий «микромир» Онегина и воплощающий его стремления, конфликты и жизненные дилеммы.