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Руслан Кудашов представит первую часть спектакля «Евгений Онегин. Урок русской литературы» на сцене БТК

Главный волшебник и авангардист театра кукол, лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» представит не только новую сценическую адаптацию романа, но и изучит биографию поэта.

Руслан Кудашов
Фото: Елена Насибуллина для Собака.ru
Руслан Кудашов

Премьера спектакля «Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть первая» состоится 14 и 15 декабря на сцене Большого театра кукол. Это первый спектакль из серии постановок-исследований классического романа в стихах Александра Пушкина. В рамках цикла предлагается по-новому взглянуть на знакомых персонажей в «неожиданном ракурсе благодаря возникающей драматургии между актерским, живым планом и кукольным». 

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Постановка основывается на первых трех главах романа и знакомит зрителя с детально реконструированными историческими и биографическими деталями, а также с кругом друзей и единомышленников Пушкина — Вяземским, Дельвигом, Жуковским, Кюхельбекером и другими, чьи голоса будут сопровождать развитие сюжета. Ключевой элемент спектакля — кукольный «Нащокинский домик», олицетворяющий «микромир» Онегина и воплощающий его стремления, конфликты и жизненные дилеммы.

Художником выступила Марина Завьялова, композитором — Андрей Кондратьев. 

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