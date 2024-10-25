Студенты Школы-студии МХАТ представят спектакль «Завтра была война» на сцене Балтийского Дома

Петербургская премьера постановки «Завтра была война» состоится 3 декабря на сцене театра «Балтийский дом». Это история советских школьников, которые переживают конфликты, первую влюбленность и нравственные поиски. Они стоят на пороге взрослой жизни, но на календаре 1940 год, события которого не все переживут. Столкнувшись с несправедливостью, старшеклассники подвергают сомнению установленные учителями и родителями парадигмы, и совершают свои первые экзистенциальные выборы.

Спектакль будет сопровождаться живым оркестром, а по ходу действия будут пропеваться некоторые фрагменты оригинального текста. На сцену театра выйдут студенты третьего курса Школы-студии МХАТ мастерской Евгения Писарева: Екатерина Рогачкова, Елизавета Кононова, Вероника Сафонова, Валерия Елкина, Назар Сафонов, Никита Пирожков, Кирилл Чернышенко, Олег Греков, Антон Гращенков, Анастасия Лебедева, Владимир Майзингер, Евгения Дмитриева, Андрей Кузичев и Никита Бахметьев. Композитором выступил Родион Аверьянов, а художником-постановщиком — Софья Егорова.

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