«Драм. Площадка» представит спектакль-попурри «Голоса»

«Голоса» — это музыкальный попурри, охватывающее несколько поколений артистов и исполнителей. Программа включает в себя хиты как отечественных, так и мировых артистов, таких как Марлен Дитрих, Леди Гага, Булат Окуджава, Эми Уайнхауз, Стинг, Уитни Хьюстон и многих других. Режиссер постановки, премьера которой состоится 14 ноября на площадке студии «Лендок», Вера Латышева создала калейдоскоп, где голос поколений не исчезает, а продолжает звучать в новых интерпретациях. Худруком «Голосов» выступил Сергей Бызгу.

Вокальные номера исполнят студенты мастерской Бызгу при РГИСИ: Артем Батаков, Ролан Быков, Милана Веровая, Макар Гаасс, Павел Генович, Глеб Гридневский, Дарья Денисова, Максим Дмитриев, Дарья Ельцова, Константин Зверлефус, Артем Зиновьев, Глеб Иванов, Григорий Казарновский, Давид Кантария, Виктор Капинус, Анастасия Ковтунова, Иван Коптев, Даниил Костер, Анна Кротова, Ксения Нахалова, Даниил Сизаск, Александра Старкова, Софья Таран и Тимофей Тимков. Им будет аккомпанировать целый оркестр: Анна Кротова, Виктор Капинус, Софья Таран, Милана Веровая подыграют на фортепиано, а Макар Гаасс и Давид Кантария — на акустических гитарах. На бас-гитарах сыграют Иван Коптев, Макар Гаасс, Давид Кантария, а на скрипке — Софья Таран. За аккордеон встанет Глеб Гридневский, а на ударных будут Григорий Казарновский, Милана Веровая, Виктор Капинус, Павел Генович. Тромбон возьмут в руки Виктор Капинус и Павел Генович, а трубу — Павел Генович. Шейкером объединит все звуки Александра Старкова.

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