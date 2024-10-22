«Театр без границ» представит спектакль «Основные моменты: зеркало»

8 ноября в «Севкабель Порту» и 21 ноября в «Упсала-Цирке» пройдет спектакль «Основные моменты: зеркало» от международного проекта «Театр без границ». В этой постановке, где встречаются актеры с особенностями развития и без, сцена становится местом, где границы стираются, а искусство оказывается доступным для каждого. В постановке, которая соединяет театральные сцены с видеокомпозициями, актеры и зрители погружаются в особое пространство, где сцена становится зеркалом жизни. «Основные моменты: зеркало» — это вторая часть большого проекта, который начался в 2022 году.