«Театр без границ» представит спектакль «Основные моменты: зеркало»

В новом спектакле отражена идея, что театр может быть зеркалом жизни, где каждый чувствует себя свободным. Проект посвятили памяти участника Ильгара Наджафова — актера «Театра без границ», подопечного «Перспектив», который ушел из жизни во время пандемии.
8 ноября в «Севкабель Порту» и 21 ноября в «Упсала-Цирке» пройдет спектакль «Основные моменты: зеркало» от международного проекта «Театр без границ». В этой постановке, где встречаются актеры с особенностями развития и без, сцена становится местом, где границы стираются, а искусство оказывается доступным для каждого. В постановке, которая соединяет театральные сцены с видеокомпозициями, актеры и зрители погружаются в особое пространство, где сцена становится зеркалом жизни. «Основные моменты: зеркало» — это вторая часть большого проекта, который начался в 2022 году.
Режиссер:
Спектакль «Основные моменты: зеркало» – это вторая часть спектакля «Основные моменты», который мы создали и показали петербургскому зрителю в 2022 и 2023 годах. Наш новый спектакль посвящён памяти Ильгара Наджафова – участника проекта, талантливого артиста и художника, подопечного «Перспектив». Ильгар ушёл из жизни во время пандемии. Для Ильгара искусство театра всегда было буквально его личным пространством: зеркало сцены – зеркалом жизни, в котором он чувствовал себя абсолютно свободным.
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