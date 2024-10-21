В ТЮЗе состоится премьера «Первой любви» по мотивам одноименной повести Тургенева

Не все знают, но мотив оригинальной повести Ивана Тургенева «Первая любовь» во многом основан на реальных событиях из жизни писателя — автор с элементами автобиографии рассказывает о полном романтических мечтаний и драматизма юношеском чувстве, которое он впервые испытал в 16 лет. Прототипом главной героини, Зинаиды Александровны Засекиной, была 21-летняя княжна Екатерина Шаховская, отношения с которой завершились для писателя неудачей. Аналогично с Тургеневым, главный герой повести, Владимир Петрович, очарован Зинаидой Засекиной, но вскоре обнаруживает, что она влюблена в его отца. Это разрушает его наивные представления о любви и заставляет пережить первое глубокое разочарование.

Премьера драмы «Первая любовь» состоится 29 ноября на сцене ТЮЗа имени Брянцева. Главные роли исполнят Семен Толов (Богдан Коршунов), Янина Бушина, Дмитрий Ткаченко (Денис Гильманов), Елизавета Прилепская, Ирина Волкова (Милана Владыкина), Глеб Борисов, Егор Погасий, Иван Стрюк, Антон Войналович, Данила Лобов (Александр Бобровский) и Никита Остриков. За сценографию и костюмы к спектаклю отвечает художник Дмитрий Разумов, а за постановку пластики — хореограф Максим Пахомов. Художником по свету выступил Денис Солнцев, а композитором — Василий Тонковидов.

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