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Театр

Музей театрального и музыкального искусства запустил «Театральную азбуку» — с толкованием терминов

Каждый ролик посвящен одному понятию, например, «А — антрепренер» или «Б — бенефис».

Музей театрального и музыкального искусства представляет новый образовательный видеопроект «Театральная азбука». Это цикл коротких видеороликов в формате VK клипов, в каждом из которых начинающие петербургские артисты — Игорь Астапенко, Любовь Яковлева, Иван Капорин и Ксения Плюснина — объясняют базовые термины и раскрывают значение профессионального театрального вокабуляра. Видео сопровождаются демонстрацией уникальных экспонатов из музея: костюмов, гравюр, фотографий, что делает проект еще более наглядным и увлекательным.

Цель проекта — Цель проекта — привлечь широкую аудиторию к театру и его истории, сделать мир искусства более доступным и понятным, рассказать об известных именах и ключевых событиях отечественной сцены.

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Фото: Oleg Golovnev / Shutterstock

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