Малый театр кукол представит спектакль по мемуарам о репрессиях «Мое пристрастие к Диккенсу, или детство в опрокинутом мире»

Премьера спектакля «Мое пристрастие к Диккенсу, или детство в опрокинутом мире» по мотивам автобиографического романа («Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника. XX век.») советского киносценариста, редактора и мемуариста Нелли Морозовой состоится 26 октября на сцене Малого театра кукол. В основу сценической адаптации драмы лег эскиз, созданный в рамках лаборатории для художников и режиссеров театра кукол в июне 2024 года. Спектакль сочетает элементы кукольного театра, драматического театра и театра теней, а в главных ролях — не только актеры, но и старинные предметы, ставшие свидетелями истории.

Адаптация оригинального текста — дело рук драматурга Анны Рыбалкиной, за световое сопровождение отвечал Станислав Демин-Левийман, а за музыку — Ксения Проценко. В рамках премьерного показа на сцену выйдут актеры Игорь Перунов и Ольга Ведерникова.