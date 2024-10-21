Малый театр кукол представит спектакль по мемуарам о репрессиях «Мое пристрастие к Диккенсу, или детство в опрокинутом мире»

Постановка, созданная художником и режиссером Ксенией Проценко, представит хронику семейных будней со стороны маленького человека, пережившего непростое детство в СССР.
Премьера спектакля «Мое пристрастие к Диккенсу, или детство в опрокинутом мире» по мотивам автобиографического романа («Мое пристрастие к Диккенсу. Семейная хроника. XX век.») советского киносценариста, редактора и мемуариста Нелли Морозовой состоится 26 октября на сцене Малого театра кукол. В основу сценической адаптации драмы лег эскиз, созданный в рамках лаборатории для художников и режиссеров театра кукол в июне 2024 года. Спектакль сочетает элементы кукольного театра, драматического театра и театра теней, а в главных ролях — не только актеры, но и старинные предметы, ставшие свидетелями истории.
Адаптация оригинального текста — дело рук драматурга Анны Рыбалкиной, за световое сопровождение отвечал Станислав Демин-Левийман, а за музыку — Ксения Проценко. В рамках премьерного показа на сцену выйдут актеры Игорь Перунов и Ольга Ведерникова.
Сюжет мемуаров Нелли Морозовой разворачивается в 1930-е годы XX века — в детстве будущая мемуаристка столкнулась с арестом отца в период сталинских репрессий, что навлекло на нее крест «дочери врага народа». Единственное, что отвлекает героиню от действительности — это литературный эскапизм и герои текстов классика английской литературы Чарльза Диккенса. Как и в мемуарах, одну из ключевых ролей в спектакле будет играть мать девочки — человека, сохранившего стойкость и храбрость во времена репрессий.
«Спектакль "Мое пристрастие к Диккенсу, или детство в опрокинутом мире" — история судьбы через историю предметов, принадлежащих семье, выразительная история о несоответствии слов и устремлений с реальностью», — отмечают в пресс-релизе к премьере постановки.
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