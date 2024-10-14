Театр «Сатирикон» отпразднует 85-летие в Петербурге — с фестивалем «Мосты через время»

В рамках юбилея театра, основанного в 1939 году, запланирован ряд мероприятий, символично отражающих тему «мостов» – между Ленинградом и Москвой, Аркадием и Константином Райкиными, прошлым и настоящим театрального искусства.
«Мосты через время» не просто символ – это отражение преемственности, связи между городами и поколениями. На юбилейных событиях, проходящих на площадках Театра Эстрады и Александринского театра, зрители увидят как легендарные постановки, так и новаторские работы. Гастроли пройдут С 24 октября по 8 ноября:
- 24 октября – Открытие выставки, посвященной истории «Сатирикона» и Театра Эстрады имени Аркадия Райкина.
- 2-3 ноября, 19:00 – Спектакль «Государь – стендап». Философский стендап, вдохновленный трудами Николы Макиавелли и Платона, на площадке Театра Эстрады.
- 5 ноября, 18:00 – Творческая встреча с Константином Райкиным «Сатирикон в дороге» на Новой сцене Александринского театра.
- 6 ноября, 14:00 – Лекция о Театре миниатюр Аркадия Райкина от Виктора Голомбевского на сцене Театра Эстрады.
- 7-8 ноября, 19:00 – Спектакль «Елизавета Бам». Фантазию на основе пьесы Даниила Хармса можно увидеть на Новой сцене Александринского театра.
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