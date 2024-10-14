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На сцене Театра «Балтийский дом» поставят спектакль «Калина красная» по одноименной повести Василия Шукшина

Режиссером сценической адаптации притчи о блудном сыне выступил Сергей Потапов — лауреат «Золотой маски» за спектакль «Макбет» и видный представитель якутской новой волны в кино.

Roman Sibiryakov / Shutterstock

Уход из дома в 17 лет, связь с уголовным миром и «Калина красная»: каким был Василий Шукшин?

Премьера спектакля «Калина красная» по одноименной повести Василия Шукшина в постановке и в музыкальном оформлении Сергея Потапова состоится 21 и 26 декабря  на сцене Театра «Балтийский дом». В центре сюжета — история бывшего вора Егора Прокудина, который, выйдя из тюрьмы, пытается начать новую жизнь. Он отправляется в родное село к возлюбленной и пытается найти свое место в честной работе и семейных отношениях. Однако прошлое не отпускает: бывшие подельники и старая жизнь все еще тянут героя назад.

Художественное оформление спектакля — дело рук Фемистокла Атмадзаса и Ольги Атмадзас. Пластическим режиссером выступил Николай Реутов.

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