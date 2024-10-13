18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

БДТ вернул герб рода Апраксиных на фронтон театра

Теперь, после реставрации, знак старейшего из российских дворянских родов вновь украшает фасад здания.

фото: пресс-служба БДТ

В пресс-службе театра подробно рассказали о каждом из элементов герба. Так,  корона и два скрещенных меча, отсылают нас к основателю рода Апраксиных, татарский мурза Солохмир приехал ко двору рязанских князей из Большой Орды. Спустя век Большая Орда стала Астраханским ханством. Спустя еще век Иван Грозный присоединил Астрахань к Московскому царству. Герб Астрахани - корона и меч, которые символизировали защиту южных рубежей государства.  Губернатором Астрахани при Петре I был Петр Апраксин - круг замкнулся, элемент вошел в герб рода.

Федор Апраксин был ближайшим сподвижником Петра I в деле строительства российского флота. Он всегда был там, где строились корабли: Архангельск, Воронеж, Азов, Петербург. И наконец, в звании генерал-адмирала разбил шведов в морском сражении при Гангуте. Поэтому на гербе присутствует корабль под парусами.

Якорь — символ первого Морского министерства России — Адмиралтейств-коллегии. Ее первым президентом стал Федор Апраксин. Шпора —очень редкий элемент в российской геральдике — символ безупречного рыцарства. Какими путями проник на герб Апраксиных — неизвестно.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: