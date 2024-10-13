БДТ вернул герб рода Апраксиных на фронтон театра

В пресс-службе театра подробно рассказали о каждом из элементов герба. Так, корона и два скрещенных меча, отсылают нас к основателю рода Апраксиных, татарский мурза Солохмир приехал ко двору рязанских князей из Большой Орды. Спустя век Большая Орда стала Астраханским ханством. Спустя еще век Иван Грозный присоединил Астрахань к Московскому царству. Герб Астрахани - корона и меч, которые символизировали защиту южных рубежей государства. Губернатором Астрахани при Петре I был Петр Апраксин - круг замкнулся, элемент вошел в герб рода.

Федор Апраксин был ближайшим сподвижником Петра I в деле строительства российского флота. Он всегда был там, где строились корабли: Архангельск, Воронеж, Азов, Петербург. И наконец, в звании генерал-адмирала разбил шведов в морском сражении при Гангуте. Поэтому на гербе присутствует корабль под парусами.

Якорь — символ первого Морского министерства России — Адмиралтейств-коллегии. Ее первым президентом стал Федор Апраксин. Шпора —очень редкий элемент в российской геральдике — символ безупречного рыцарства. Какими путями проник на герб Апраксиных — неизвестно.