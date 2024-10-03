МТЮЗ везет на гастроли в БДТ премьеру — «Медовый месяц в "Кукольном доме"» Петра Шерешевского

Премьера спектакля на петербургской сцене Большого драматического театра состоится 3 и 4 декабря. Сюжет парафраза пьесы разворачивается в современности в пределах одной семьи: герои вырастили детей, страстная любовь ушла, оставив чувства долга и родственные чувства. Спектакль «Медовый месяц в "Кукольном доме"» в постановке главного режиссера Московского театра юного зрителя и лауреата двух «Золотых масок» Петра Шерешевского затронет вечные вопросы: стоит ли сохранять союз из-за порядочности и морали, и существует ли что-то более важное, чем любовь? «Кукольный дом» в данном случае — это метафора идеальной семьи и несбыточная мечта о счастье, о которых никто не имеет представление, но все хотят достичь. Основой сценографии спектакля стала картина «Мир Кристины» американского художника Эндрю Уайета, вторящая основной идее постановки — надежде вопреки трудностям.

В главных ролях на сцену выйдут Илья Смирнов, Полина Одинцова, Константин Ельчанинов, Илона Борисова и Алексей Алексеев.

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