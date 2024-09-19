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В «Третьем месте» покажут мемтакль по Горькому «На дне» — новый театральный жанр

«Артисты, используя язык мемов, парадокс сочетания картинки и текста будут говорить со зрителем о вечных проблемах общества», — комментирует создатели спектакля.

Афиша спектакля
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Третьего места»

Афиша спектакля

26 сентября в историческом особняке Лопухиных-Нарышкиных состоится театральная премьера — театральное товарищество БААТ представит новый жанр постановки, мемтакль. В этом формате впервые покажут спектакль «На дне» по мотивам одноименной пьесы Максима Горького, которая будет переосмыслена через язык мемов. Как и сто лет назад, герои «На дне» стоят перед выбором между утешительной ложью и суровой правдой — и в нашем мире мемы становятся формой выражения этого выбора. В рамках современного переосмысления классики на сцену выйдут актеры Елена Калинина, Вадим Франчук, Олег Коваленко, Андрей Папанин, Степан Соболев, Денис Шибаев и Мария Маджаро.

Театральное товарищество БААТ уже 15 лет занимается театральными экспериментами на основе русской литературы. В этом проекте, как и в предыдущих постановках коллектива, таких как «Палата номер Жесть» и «Цирк Печени», акцент сделан на парадоксе и нестандартном восприятии классики. Мемтакль «На дне» продолжает эту традицию, предлагая зрителям погрузиться в новый взгляд на произведения Максима Горького через призму интернет-культуры.

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