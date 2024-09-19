Юрий Смекалов представит обновленную танц-драму «Шинель М» по мотивам повести Гоголя в «Лахта Холле»

Действие танцевальной драмы «Шинель М» разворачивается в 1924 году. Режиссер Всеволод М. репетирует свой новый спектакль по гоголевской «Шинели». Он рассматривает историю Акакия Акакиевича через призму личных переживаний, им владеют две страсти: любовь к женщине, изменившей его жизнь, и поиск нового подхода к работе с актерами через биомеханику. Всеволод не согласен с критиками, клеймящими Башмачкина как «маленького человека».

Соавтором идеи и сопродюсером постановки выступил Александр Злотников, режиссировал драматические сцены Илья Дель, который также исполнит роль Всеволода М. — вместе с Сергеем Азеевым. Возлюбленную героя Зинаиду Р. сыграют Лаура Пицхелаури и Елена Калинина. В роли Акакия Акакиевича в постановке предстанут Виталий Куликов и Виталий Гудков, а Портного — Юрий Смекалов и Олег Габышев. Заглавную партию Шинели Кошки сыграют Дарья Ионова и Мария Ширинкина. Музыку к постановке, которую специально для «Шинели М» написал композитор и музыкант Мариинского театра Вартан Гноро, исполнят Гелена Гаскарова (Екатерина Фенина), Нина Москвина, Екатерина Травкина, Игорь Ремизов, Тимофей Кашалаба и Владимир Маслов.