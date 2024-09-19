Юрий Смекалов представит обновленную танц-драму «Шинель М» по мотивам повести Гоголя в «Лахта Холле»

37 артистов драмы и балета интегрируют хит на большую площадку, где ярче подсветится многослойность и экспериментальность постановки, которую ранее зрители видели только на камерных сценах.
Действие танцевальной драмы «Шинель М» разворачивается в 1924 году. Режиссер Всеволод М. репетирует свой новый спектакль по гоголевской «Шинели». Он рассматривает историю Акакия Акакиевича через призму личных переживаний, им владеют две страсти: любовь к женщине, изменившей его жизнь, и поиск нового подхода к работе с актерами через биомеханику. Всеволод не согласен с критиками, клеймящими Башмачкина как «маленького человека».
Соавтором идеи и сопродюсером постановки выступил Александр Злотников, режиссировал драматические сцены Илья Дель, который также исполнит роль Всеволода М. — вместе с Сергеем Азеевым. Возлюбленную героя Зинаиду Р. сыграют Лаура Пицхелаури и Елена Калинина. В роли Акакия Акакиевича в постановке предстанут Виталий Куликов и Виталий Гудков, а Портного — Юрий Смекалов и Олег Габышев. Заглавную партию Шинели Кошки сыграют Дарья Ионова и Мария Ширинкина. Музыку к постановке, которую специально для «Шинели М» написал композитор и музыкант Мариинского театра Вартан Гноро, исполнят Гелена Гаскарова (Екатерина Фенина), Нина Москвина, Екатерина Травкина, Игорь Ремизов, Тимофей Кашалаба и Владимир Маслов.
Режиссер драматических сцен спектакля, актер:
На площадке «Лахта Холла» спектакль будет совершенно иным. Для меня важно органично и деликатно изменить подачу и пластику. Будем укрупнять нюансы, делать детали более объемными, чтобы постановка выигрышно смотрелась в таком пространстве, стала более яркой. Для меня в театре не существует разделения на драму и пластику, я придерживаюсь телесного включения в персонаж. При подготовке «Шинели М» мы вместе с Юрием подробно и щепетильно изучали каждого героя, придумывали походку, пластику, мимику. Поэтому сейчас перед нами стоит задача адаптировать уже имеющуюся фактуру к новой форме, вывести спектакль на новую орбиту.
Премьерные показы обновленной танц-драмы «Шинель М» в постановке режиссера и хореографа Юрия Смекалова пройдут 12 и 13 октября в «Лахта Холле».
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