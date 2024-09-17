Александринский театр запускает перформативный проект «Черный квадрат» совместно с «Нау театром»

Новая сцена Александринского театра совместно с командой «Нау театра» запускает новый экспериментальный перформативный проект «Черный квадрат». Это переосмысление классических театральных читок, в которых зритель может стать полноправным участников действия. В рамках проекта профессиональные актеры представят популярные тексты в новой форме, объединяющей пластику, свет, электронную музыку и сценические импровизации.

В первом акте, который состоится 19 сентября, главной смыслообразующей константой станет незавершенная поэма Александра Пушкина «Египетские ночи». На Новую сцену Александринского театра выйдут актеры Дмитрий Собачкин, Лилия Игнатьева, Мария Прокопьева, Даниил Левищев, Аня Цыганкова, Наталья Иванова, Александр Муравицкий, Сергей Ленков, Александра Смирнова. А музыкальное сопровождение будет создавать легенда петербургской диджей-сцены Олег Азелицкий aka DJ Slon. Куратор проекта — Илья SymphoCat.