Александринский театр запускает перформативный проект «Черный квадрат» совместно с «Нау театром»

Новый формат театральной читки запущен в рамках программы «Мейехольдоведение», посвященной 150-летию театрального режиссера.
Новая сцена Александринского театра совместно с командой «Нау театра» запускает новый экспериментальный перформативный проект «Черный квадрат». Это переосмысление классических театральных читок, в которых зритель может стать полноправным участников действия. В рамках проекта профессиональные актеры представят популярные тексты в новой форме, объединяющей пластику, свет, электронную музыку и сценические импровизации.
В первом акте, который состоится 19 сентября, главной смыслообразующей константой станет незавершенная поэма Александра Пушкина «Египетские ночи». На Новую сцену Александринского театра выйдут актеры Дмитрий Собачкин, Лилия Игнатьева, Мария Прокопьева, Даниил Левищев, Аня Цыганкова, Наталья Иванова, Александр Муравицкий, Сергей Ленков, Александра Смирнова. А музыкальное сопровождение будет создавать легенда петербургской диджей-сцены Олег Азелицкий aka DJ Slon. Куратор проекта — Илья SymphoCat.
Режиссер проекта:
Я очень люблю объединяющие людей форматы — книжные клубы, публичные чтения, лекции. Люди, увлеченные одной литературой начинают мыслить на одной волне. Это всегда меня вдохновляло и в последние годы я хотел проапгрейдить этот формат, попробовать поискать новые смыслы. В «Нау театре» мы постоянно занимаемся новыми визуальными решениями и свободой зрительского вовлечения. Зритель всегда волен в своём выборе — остаться зрителем или стать активным участником. Сидеть, стоять или ходить. Только слушать или только смотреть. Абсолютная свобода с которой мы уже знаем, что делать. Конкретно в проекте «Черный квадрат» меня очень вдохновляет и мотивирует возможность переосмыслить формат публичных чтений и совместить разные категории людей — искушенные люди театра, профессиональные актеры, музыканты, перформеры, люди любящие живопись, электронную музыку, литературу. А человек, который придет первый раз обязательно найдет что-то свое. Мы планируем эксклюзивный формат из бесконечного количества актов и множества неповторимых коллабораций.
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