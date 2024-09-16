Режиссер театра «Драм.Площадка» Сергей Бызгу поставит «Камеру обскура» по мотивам романа Набокова

Сюжет, как и в романе Набокова, разворачивается вокруг «банального адюльтера», который постепенно переходит в психологический триллер о роковой страсти. История рассказывает о состоятельном искусствоведе Бруно Кречмаре, теряет голову от страсти к молодой натурщице Магде, мечтающей о карьере в кино. «Камера обскура» Владимира Набокова — это роман о трагической судьбе Бруно Кречмара, состоятельного искусствоведа, который теряет голову от страсти к молодой девушке Магде. Поддавшись своим желаниям, Кречмар разрушает свою жизнь: его семья распадается, а сама Магда манипулирует им ради собственной выгоды. Страсть ослепляет Кречмара, как в прямом, так и в переносном смысле — в итоге он теряет зрение, а его жизнь заканчивается катастрофой.

Термин camera obscura (с латинского — «темная комната») отсылает к оптическому устройству, создающему проекцию изображения. В спектакле это метафора тайных желаний героев и их роковой погони за удовольствиями. По словам режиссера спектакля Сергея Бызгу, новая сценическая адаптация известного романа обещает стать исследованием гедонизма и его высокой цены.