В новом сезоне БДТ представит премьеры по Достоевскому и Вампилову

«В премьерных планах нового сезона - пластический спектакль «ФМ Игры» в постановке Евгения Козлова по мотивам романа «Игрок» Федора Достоевского, спектакль к юбилею народной артистки РФ Светланы Крючковой «Правда - хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Островского, «Утиная охота» в постановке Антона Федорова по пьесе Александра Вампилова, спектакль Андрея Могучего «Завирухи Шишова переулка» по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина», — сообщили в пресс-службе театра.

Сезон начнется с премьерных показов спектаклей по пьесам из цикла «Маленькие трагедии» Александра Пушкина. Их ставят молодые режиссеры Александра Толстошева, Арсений Бехтерев и Арсений Мещеряков. Также в театре отметили, что в этом сезоне состоится 90-летие Олега Басилашвили, 90-летие Алисы Фрейндлих, 75-летие Светланы Крючковой и ее полувековой юбилей службы в БДТ.

«В России нет интеллектуальных актеров. Исключение — Игнатова», — так говорил Богомолов. И чтобы попасть на аудиенцию к своей драма-квин, петербуржцы устроили спектаклю солдаут «Холопы» в БДТ до осени! Нам удалось пробраться к Марине вне очереди — наше большое интервью с лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 читайте по ссылке.