Как рассказали Собака.ru в библиотеке Маяковского, этой осенью в филиале на Фонтанке запускается новый формат, в рамках которого знатоки ремесла расскажут и покажут все о театре кукол, а также научат понимать его язык. В программе лекции об истории традиционного театра кукол от ведущего специалиста по народному театру и смеховой культуре Анны Федоровны Некрыловой, встреча с режиссером Яной Туминой, мастер-классы по сторителлингу с помощью предметов и фактуры и многое другое.

Отроет цикл практическая лаборатория сторителлинга «На языке предметов, фактуры и театра кукол» под руководством режиссера и актрисы театра кукол, выпускницы РГИСИ Ясении Громовой. Куратор программы расскажет как восстановить детскую ассоциативную фантазию и собственноручно практиковать рассказывать «самые мистические, пугающие и сказочные истории с помощью самых обычных вещей и не очень обычных кукол». Встречи лаборатории пройдут в Дубовой библиотеке 17, 18, а также 22 и 26 сентября.