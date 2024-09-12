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Библиотека Маяковского запускает просветительский проект о взрослом театре кукол — с лекциями от режиссера Яны Туминой и мастер-классами

Осенняя программа пройдет сначала в формате практической лаборатории, а затем представят лекционный цикл.

tsentralnaya-events.timepad.ru / Библиотека имени Маяковского

Как рассказали Собака.ru в библиотеке Маяковского, этой осенью в филиале на Фонтанке запускается новый формат, в рамках которого знатоки ремесла  расскажут и покажут все о театре кукол, а также научат понимать его язык. В программе лекции об истории традиционного театра кукол от ведущего специалиста по народному театру и смеховой культуре Анны Федоровны Некрыловой, встреча с режиссером Яной Туминой, мастер-классы по сторителлингу с помощью предметов и фактуры и многое другое.

Отроет цикл практическая лаборатория сторителлинга «На языке предметов, фактуры и театра кукол» под руководством режиссера и актрисы театра кукол, выпускницы РГИСИ Ясении Громовой. Куратор программы расскажет как восстановить детскую ассоциативную фантазию и собственноручно практиковать рассказывать «самые мистические, пугающие и сказочные истории с помощью самых обычных вещей и не очень обычных кукол». Встречи лаборатории пройдут в Дубовой библиотеке 17, 18, а также 22 и 26 сентября.

tsentralnaya-events.timepad.ru / Библиотека имени Маяковского

В октябре стартует лекционный цикл, первая встреча которого состоится 2 октября с театральным критиком, театроведом, преподавателем РГИСИ и автором статей для «Петербургского театрального журнала» Ариной Шепелевой. Лектор расскажет об истоках жанрового театра, откроет тайны героя Петрушки и раскроет, что скрывается за термином «кинетозоография». А 7 октября речь пойдет о современном театре кукол в Петербурге.

8 октября Арина Шепелева прочтет лекцию «Современный российский театр кукол» и покажет (в прямом смысле — на экране) «как выглядит, чем дышит, что ставит российский театр кукол за пределами» города.

9 октября тему традиционного театра кукол поднимет филолог, фольклорист, театровед и театрального критик Анна Некрылова. Она познакомит с основными видами традиционных кукол: перчаточными куклами, стержневыми, марионетками, теневыми (силуэтными). А 10 октября исследователь проследит  исторические корни и семантику представлений и главных героев народного кукольного театра, а также расскажет о судьбе традиционного театра в наше время.

13 октября состоится мастер-класс от режиссера Большого театра кукол Ксении Павловой в рамках семинара «Язык театра кукол» — завершающая встреча практической лаборатории «На языке предметов, фактуры, театра кукол».

tsentralnaya-events.timepad.ru / Библиотека имени Маяковского

19 октября лекцию «Отечественная театральная кукла: путь трансформаций» проведет искусствовед Анна Горбунова, которая представит историко-предметную эволюцию визуального и конструктивного развития куклы.

6 ноября состоится встреча «От жука до сверхмарионетки: театр кукол как источник вдохновения для других видов искусства» с театроведом и театральным критиком, автором «Петербургского театрального журнала» и издания «Фонтанка» Ариной Хек. 

Программа будет обновляться (события цикла продолжатся и в ноябре).

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