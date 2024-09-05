Семен Спивак поставит спектакль по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка» на сцене Молодежного театра на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке приобрел права на пьесу Вуди Аллена «Бруклинская сказка» и в предстоящем театральном сезоне готовится к премьере в постановке художественного руководителя театра Семена Спивака.

По словам режиссера, сюжет разворачивается вокруг «"низких" по своему развитию люди, настоящих гангстеров», которые «живут своей темной жизнью и случайно к ним в дом попадает произведение искусства — картина великого художника эпохи Ренессанса, на которой изображены Мадонна с младенцем Иисусом». Первые показы постановки ожидаются осенью. В ведущих ролях на сцену выйдут актеры Наталья Суркова и Александр Строев.

Предстоящий 46-й театральный сезон для Молодежного театра богат на знаковые события: в этом году помимо 45-летия театра, Семен Спивак празднует 75-й день рождения и юбилей актерско-режиссерской мастерской, руководителем которой он является уже 30 (!) лет.