«Упсала-Цирк» открывает новый сезон домашней вечеринкой с цирковыми мастер-классами, спектаклем и пикником-чаепитием

Старт нового циркового сезона будет положен 8 сентября на поляне за шатром «Упсала-цирка» — там в рамках формата Открытого цирка будет возможность не только посмотреть на цирковые номера, но и попробовать их повторить на мастер-классах для детей и взрослых. Также на вечеринке пройдут небольшой пикник-чаепитие и спектакль про школу «45 минут», созданный школьниками — четвертым курсом Хулиганского проекта Упсала-Цирка — для школьников.

Открытый цирк, формат которого впервые опробовали в 2022 году, предполагает, что любой желающий может прийти в выходной и познакомиться с «Упсала-Цирком» лично: попробовать цирковые дисциплины, найти разноплановую коммуникацию и обрести «баланс в прямом и переносном смысле».

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