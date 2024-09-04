18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В Выборге пройдет IV Международный фестиваль «Балтийский кукловорот» — со спектаклями от 18 театров из России, Китая, Ирана и Мексики

В программе 20 постановок для всех возрастов.

Смерть Тарелкина
teatr-vbg.ru / Театр драмы и кукол «Святая крепость».

Смерть Тарелкина

Традиционно международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот» состоится в Театре драмы и кукол «Святая крепость» Выборга — в этом году с 8 по 14 сентября. Среди участников 18 театральных трупп из России, Мексики, Ирана и Китая, в том числе тройка театров из Петербурга: «Тричетыре», «Без занавеса» и Малый театр кукол. К ним присоединятся команды мексиканского «Театра в тысячу лиц», Кстовского театра кукол, , «Базисазана» из Ирана, екатеринбургского «Тохота», «Шутика», «Котофея» и «Панамы» из Москвы, а также нижегородского театра «Мабу», Оренбургского областного и Шэньчжэньского театров кукол.

«Холодное сердце»
teatr-vbg.ru / Театр драмы и кукол «Святая крепость».

«Холодное сердце»

Откроет фестивальную программу 9 сентября спектакль Кстовского театра кукол «Холодное сердце» режиссера Вадима Смирнова по одноименной сказке Вильгельма Гауфа на Большой сцене выборгской «Святой крепости». Постановка расскажет историю угольщика Петера, который в поисках чудесного клада, попадает в конфликт с великаном Михелем.

В этот же день смотрим «Я дракон» в постановке режиссера петербургского театра «Без занавеса» Юлии Моревой. На сцене развернется кукольная адаптация книги современного польского писателя Гжегожа Каздепке «А я не хочу быть принцессой». 

В завершении первого фестивального дня иранский театр «Базисазан» привезет спектакль «Орел» режиссера Насера Авиджеха, основанного на эпической поэме «Окаб» крупнейшего персидского новвелиста Первиза Нателя Ханлари.

«Горький. Детство»
teatr-vbg.ru / Театр драмы и кукол «Святая крепость».

«Горький. Детство»

10 сентября на Малой сцене «Святой крепости» пройдет показ восточной сказки «Алладин» режиссера Сергея Черепанова из екатеринбургского театра теневых кукол «Тохот», а на Основной сцене смотрим постановку театра «ТриЧетыре» из Петербурга «Город детства» Арины Юдинцевой — о ностальгических временах, которые навсегда позади. Вечер завершится на Малой сцене театра, где покажут адаптацию повести Пола Гэллико «Молитва о Томасине» режиссера Владимира Моргачева из московского «Шутника».

11 сентября режиссер Фернардо Гуррола из Мексики представит «Радость жизни» на Основной сцене. На Малой же пройдет показ спектакля «Улитка и кит» независимого театрального проекта «Панама» в постановке Наталии Степаненко. Фестивальный день завершится на Основной сцене с нижегородской адаптацией повести Максима Горького «Детство» режиссера Серея Маврина из Театра кукол «Мабу».

«Старосветские помещики»
teatr-vbg.ru / Театр драмы и кукол «Святая крепость».

«Старосветские помещики»

12 сентября Наталья Красильникова из курганского театра кукол «Гулливер» представит постановку «Воробьишко» — еще одну сценическую адаптацию текста Горького. Спектакль «Зойкина квартира» оренбургского режиссера Владимира Смирнова по одноименной пьесе Михаила Булгакова продолжит смотры на Основной сцене театра. Программа 12 сентября завершится с «Старосветскими помещиками» Виктора Рябова из московского театра «Котофей».

13 сентября цикл показов стартует на Основной сцене с постановки Ма Юань Шэньчжэньского театра кукол — «Путь в тысячу миль» расскажет историю о кукольнике Хун Цзиндяо и его путешествии в поисках себя. Петербургский Малый театр кукол представит «Смерть Тарелкина», премьера которого состоялась в июне.

Программа фестиваля «Балтийский кукловорот» завершится 14 сентября с домашней постановкой театра «Святая крепость» «Винни-Пух и все-все-все» режисеера Арины Лабецкой.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: