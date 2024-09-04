В Выборге пройдет IV Международный фестиваль «Балтийский кукловорот» — со спектаклями от 18 театров из России, Китая, Ирана и Мексики

В программе 20 постановок для всех возрастов.
Смерть Тарелкина
Традиционно международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот» состоится в Театре драмы и кукол «Святая крепость» Выборга — в этом году с 8 по 14 сентября. Среди участников 18 театральных трупп из России, Мексики, Ирана и Китая, в том числе тройка театров из Петербурга: «Тричетыре», «Без занавеса» и Малый театр кукол. К ним присоединятся команды мексиканского «Театра в тысячу лиц», Кстовского театра кукол, , «Базисазана» из Ирана, екатеринбургского «Тохота», «Шутика», «Котофея» и «Панамы» из Москвы, а также нижегородского театра «Мабу», Оренбургского областного и Шэньчжэньского театров кукол.
«Холодное сердце»
Откроет фестивальную программу 9 сентября спектакль Кстовского театра кукол «Холодное сердце» режиссера Вадима Смирнова по одноименной сказке Вильгельма Гауфа на Большой сцене выборгской «Святой крепости». Постановка расскажет историю угольщика Петера, который в поисках чудесного клада, попадает в конфликт с великаном Михелем.
В этот же день смотрим «Я дракон» в постановке режиссера петербургского театра «Без занавеса» Юлии Моревой. На сцене развернется кукольная адаптация книги современного польского писателя Гжегожа Каздепке «А я не хочу быть принцессой».
В завершении первого фестивального дня иранский театр «Базисазан» привезет спектакль «Орел» режиссера Насера Авиджеха, основанного на эпической поэме «Окаб» крупнейшего персидского новвелиста Первиза Нателя Ханлари.
«Горький. Детство»
10 сентября на Малой сцене «Святой крепости» пройдет показ восточной сказки «Алладин» режиссера Сергея Черепанова из екатеринбургского театра теневых кукол «Тохот», а на Основной сцене смотрим постановку театра «ТриЧетыре» из Петербурга «Город детства» Арины Юдинцевой — о ностальгических временах, которые навсегда позади. Вечер завершится на Малой сцене театра, где покажут адаптацию повести Пола Гэллико «Молитва о Томасине» режиссера Владимира Моргачева из московского «Шутника».
11 сентября режиссер Фернардо Гуррола из Мексики представит «Радость жизни» на Основной сцене. На Малой же пройдет показ спектакля «Улитка и кит» независимого театрального проекта «Панама» в постановке Наталии Степаненко. Фестивальный день завершится на Основной сцене с нижегородской адаптацией повести Максима Горького «Детство» режиссера Серея Маврина из Театра кукол «Мабу».
«Старосветские помещики»
12 сентября Наталья Красильникова из курганского театра кукол «Гулливер» представит постановку «Воробьишко» — еще одну сценическую адаптацию текста Горького. Спектакль «Зойкина квартира» оренбургского режиссера Владимира Смирнова по одноименной пьесе Михаила Булгакова продолжит смотры на Основной сцене театра. Программа 12 сентября завершится с «Старосветскими помещиками» Виктора Рябова из московского театра «Котофей».
13 сентября цикл показов стартует на Основной сцене с постановки Ма Юань Шэньчжэньского театра кукол — «Путь в тысячу миль» расскажет историю о кукольнике Хун Цзиндяо и его путешествии в поисках себя. Петербургский Малый театр кукол представит «Смерть Тарелкина», премьера которого состоялась в июне.
Программа фестиваля «Балтийский кукловорот» завершится 14 сентября с домашней постановкой театра «Святая крепость» «Винни-Пух и все-все-все» режисеера Арины Лабецкой.
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