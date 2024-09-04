В Выборге пройдет IV Международный фестиваль «Балтийский кукловорот» — со спектаклями от 18 театров из России, Китая, Ирана и Мексики

Откроет фестивальную программу 9 сентября спектакль Кстовского театра кукол «Холодное сердце» режиссера Вадима Смирнова по одноименной сказке Вильгельма Гауфа на Большой сцене выборгской «Святой крепости». Постановка расскажет историю угольщика Петера, который в поисках чудесного клада, попадает в конфликт с великаном Михелем.

В этот же день смотрим «Я дракон» в постановке режиссера петербургского театра «Без занавеса» Юлии Моревой. На сцене развернется кукольная адаптация книги современного польского писателя Гжегожа Каздепке «А я не хочу быть принцессой».

В завершении первого фестивального дня иранский театр «Базисазан» привезет спектакль «Орел» режиссера Насера Авиджеха, основанного на эпической поэме «Окаб» крупнейшего персидского новвелиста Первиза Нателя Ханлари.