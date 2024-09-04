Валерий Фокин, Никита Кобелев и Николай Рощин представят несколько премьер в новом театральном сезоне

Зрителей ждут постановки по текстам Карло Гоцци, Ивана Гончарова и библейским сюжетам.
О планах на будущий 269-й год сообщили Президент Национального драматического театра России Валерий Фокин и художественный руководитель Александринского театра режиссер Никита Кобелев на пресс-конференции 30 августа.
Экс-главный режиссер театра (с 2016 по 2023 годы) Николай Рощин представит на исторической сцене спектакль «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. Он станет второй частью дилогии, начатой в 2016 году с «Ворона». Премьеру ожидаем в декабре.
Продолжая лейтмотив, принятый на открытии театрального сезона премьерой Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса», Никита Кобелев поставит спектакль по другой пьесе Максима Горького «На дне». Первые показы спектакля пока запланированы на февраль.
Помимо этого, анонсировали также работы на Новой сцене: режиссер Андрей Прикотенко в апреле адаптирует роман Ивана Гончарова «Обломов», в июне постановщик Елена Павлова представит спектакль по по пьесе Юрия Германа и сценарию Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин».
А Валерий Фокин обратиться к библейским ветхозаветным сюжетам в спектакле «Иов», которой президент театра планирует поставить «в одном из пространств нашего театра — а может быть, и не в театральном пространстве».
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