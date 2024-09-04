Валерий Фокин, Никита Кобелев и Николай Рощин представят несколько премьер в новом театральном сезоне

О планах на будущий 269-й год сообщили Президент Национального драматического театра России Валерий Фокин и художественный руководитель Александринского театра режиссер Никита Кобелев на пресс-конференции 30 августа.

Экс-главный режиссер театра (с 2016 по 2023 годы) Николай Рощин представит на исторической сцене спектакль «Король-олень» по пьесе Карло Гоцци. Он станет второй частью дилогии, начатой в 2016 году с «Ворона». Премьеру ожидаем в декабре.

Продолжая лейтмотив, принятый на открытии театрального сезона премьерой Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса», Никита Кобелев поставит спектакль по другой пьесе Максима Горького «На дне». Первые показы спектакля пока запланированы на февраль.