Учебный театр на «На Моховой» откроет 63-й сезон премьерой «Тень»

В числе ближайших премьер — «фантастическая история с чудом, смехом и печалью» «Тень» на тексты Евгения Шварца поставят 20 и 21 сентября воспитанники курса профессора Юрия Козловского. Сюжет постановки похож на сказку-притчу, где находчивый ученый в попытке завоевать сердце возлюбленной остается лицом к лицу со своей собственной тенью.

На сцену учебного театра в постановке режиссера Михаила Ильина в ведущих ролях выйдут Дмитрий Шумаев (или Илья Половнев), Матвей Гутман (или Михаил Мишакин), Мария Якименко (или Анастасия Бородихина, Анна Трунова), Анна Черкашина (или Екатерина Круглова, Юлия Кочнева), Артем Егоров, Анна Гречишкина (или Алена Румянцева, Милана Новокмет), Игнат Подобед, Илья Половнев (или Петр Демченко), Марк Красильников (или Алексей Асриянц), Дмитрий Шумаев, Борис Луконин (или Богдан Славский) и другие. Музыкальное оформление спектакля — дело рук студента курса Максима Клейменова.