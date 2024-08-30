Учебный театр на «На Моховой» откроет 63-й сезон премьерой «Тень»

В сентябре зрителей ждут три постановки от мастерских Института сценических искусств. Рассказываем о них.
В числе ближайших премьер — «фантастическая история с чудом, смехом и печалью» «Тень» на тексты Евгения Шварца поставят 20 и 21 сентября воспитанники курса профессора Юрия Козловского. Сюжет постановки похож на сказку-притчу, где находчивый ученый в попытке завоевать сердце возлюбленной остается лицом к лицу со своей собственной тенью.
На сцену учебного театра в постановке режиссера Михаила Ильина в ведущих ролях выйдут Дмитрий Шумаев (или Илья Половнев), Матвей Гутман (или Михаил Мишакин), Мария Якименко (или Анастасия Бородихина, Анна Трунова), Анна Черкашина (или Екатерина Круглова, Юлия Кочнева), Артем Егоров, Анна Гречишкина (или Алена Румянцева, Милана Новокмет), Игнат Подобед, Илья Половнев (или Петр Демченко), Марк Красильников (или Алексей Асриянц), Дмитрий Шумаев, Борис Луконин (или Богдан Славский) и другие. Музыкальное оформление спектакля — дело рук студента курса Максима Клейменова.
Студенты второго курса под руководством Сергея Бызгу дебютируют на сцене с постановкой «Шагал. Цвета любви», которую можно увидеть 25 и 26 сентября. Не классический спектакль — это почти реальная биография витебского художника на стыке драмы и пластики и художественной выдумки, отсылающей к реальным произведениям. Режиссерами «Шагал. Цвета любви» выступили Сергей Бызгу и Роман Агеев, а пластическим постановщиком — хореограф Резида Гаянова.
Спектакль-баллада «Дождливым вечером» режиссера Алексея Едошина — это еще один дебют в программе, который 28 и 29 сентября представят студенты второго курса мастерской Ивана Благодера. Сюжет постановки развернется в кинотеатре, на экране которого смешиваются кадры из фильмов и хроник военного времени. Лейтмотивом антологии станет тема ожидания любимых и надежды на скорую встречу друг с другом.
История учебного театра РГИСИ начинается в 1962 году, когда здание бывшего Тенишевского училища переходит к Ленинградскому государственному институту театра, музыки и кинематографии, ныне — Российскому государственному институту сценических искусств. За 60 лет работы в здесь прошли дебюты многих корифеев российского театра и кинематографа — в том числе Алисы Фрейндлих и Льва Додина. В историческом здании театра показывали свои постановки Всеволод Мейерхольд, Петр Ершов, Юрий Бутусов и Владислав Фурманов.
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