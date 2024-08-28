Роман Габриа поставит анимационный спектакль по Францу Кафке «Превращение» в театре «Мастерская»

«Ежедневные метаморфозы претерпевает и наше восприятие жизни, и ощущение в ней себя. Нас меняют люди, события, само бытие. Спектакль «Превращение» для меня – исследование этой темы. Вот Грегор – примерный сын своих родителей. Вот он – уже насекомое. Что произошло между этими его полярными «ролями»? Как расшифровать сегодня подобную метафору Франца Кафки?», — комментирует главный режиссер театра «Мастерская».

Роман Габриа — апологет не классического постдраматического театра, выпускник режиссерской мастерской Григория Козлова петербургского Института сценических искусств (РГИСИ). В начале своей творческой карьеры успешно гастролировал по Европе вместе с коллективом Антона Адасинского Derevo, а также сотрудничал с Инженерным театром «АXE» — авангардным проектом «Пушкинской, 10». В 2009 году Габриа создает свой фестиваль Gabria Visual Theatre, в рамках которого были выпущены постановки «Baralgin», «Хроника» и «Стереотип». С 2019 года — главный режиссер театра «Мастерская». Параллельно ставит спектакли для «Открытого Пространства», театра имени Комиссаржевской.

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