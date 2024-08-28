Роман Габриа поставит анимационный спектакль по Францу Кафке «Превращение» в театре «Мастерская»

«Это своеобразный сценический дневник Грегора Замзы, который однажды утром после беспокойного сна превратился в страшное насекомое», — рассказали в театре.
В театре «Мастерская» 12 и 13 сентября состоится премьера спектакля режиссера Романа Габриа «Превращение» по одноименной повести Франца Кафки. Новая адаптация истории о комивояжере Грегоре Замзе — это не классическая театральная инсценировка, а эксперимент, где на первый план выходит анимационный стиль. В подкасте «В театре козлов нет» Габриа поделился, что в создании визуала спектакля (в том числе изображения самого Замзы) не опирался на референсы, а вдохновлялся разными типами анимации, в том числе японской и советской. Действие спектакля разворачивается в сюрреалистической декорациях замкнутой комнаты главного героя, где искаженная геометрия театральной сцены (с дверьми на потолке и стенах), передаст чувства неопределенности и покажет мир глазами насекомого. Сценография постановки создана художниками в оригинальном формате «мультипликационной пластики», что позволяет впервые взглянуть на Кафку не только как на автора мрачного триллера для взрослых, но и адресовать семейной аудитории в форме притчи. На сцену театра «Мастерская» выйдут Ксения Морозова, Кирилл Гордлеев, Мария Русских, Никита Капралов и Арина Лыкова.
«Ежедневные метаморфозы претерпевает и наше восприятие жизни, и ощущение в ней себя. Нас меняют люди, события, само бытие. Спектакль «Превращение» для меня – исследование этой темы. Вот Грегор – примерный сын своих родителей. Вот он – уже насекомое. Что произошло между этими его полярными «ролями»? Как расшифровать сегодня подобную метафору Франца Кафки?», — комментирует главный режиссер театра «Мастерская».
Роман Габриа — апологет не классического постдраматического театра, выпускник режиссерской мастерской Григория Козлова петербургского Института сценических искусств (РГИСИ). В начале своей творческой карьеры успешно гастролировал по Европе вместе с коллективом Антона Адасинского Derevo, а также сотрудничал с Инженерным театром «АXE» — авангардным проектом «Пушкинской, 10». В 2009 году Габриа создает свой фестиваль Gabria Visual Theatre, в рамках которого были выпущены постановки «Baralgin», «Хроника» и «Стереотип». С 2019 года — главный режиссер театра «Мастерская». Параллельно ставит спектакли для «Открытого Пространства», театра имени Комиссаржевской.
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