ТЮЗ имени Брянцева представит 9 (!) премьер в предстоящем театральном сезоне

Как рассказали Собака.ru в пресс-службе ТЮЗа, очередной 103-й театральный сезон представит 9 постановок от разных режиссеров, в том числе спектакль «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова Сусанны Цирюк — нового главного режиссера, лауреата премии «Золотая Маска», для которой это станет дебютом в новой должности. Постановщик сохранила исторический контекст, но добавила образу Петербурга и светскому обществу современные настроени. В костюмах персонажей объединятся крой XIX века со стилем стим-панк, «а музыка, световое оформление и хореография подчеркнут и усилят эффект существования героев в двух сферах — реальной и инфернальной». Увидеть постановку, приуроченную к 210-летия со дня рождения поэта, в исполнении Дмитрия Ткаченко, Анны Потаковой, Семена Толова и Екатерины Бездель можно на сцене ТЮЗа уже 6 сентября.