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Театр

ТЮЗ имени Брянцева представит 9 (!) премьер в предстоящем театральном сезоне

«Первую любовь» Ивана Тургенева, «Драму на охоте» Антона Чехова и «Что случилось с Бэби Джейн?» Генри Фаррела, а также постановки по текстам Михаила Лермонтова, Корнея Чуковского, Василя Быкова и спектакли приглашенных режиссеров.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ТЮЗа

Как рассказали Собака.ru в пресс-службе ТЮЗа, очередной 103-й театральный сезон представит 9 постановок от разных режиссеров, в том числе спектакль «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова Сусанны Цирюк — нового главного режиссера, лауреата премии «Золотая Маска», для которой это станет дебютом в новой должности. Постановщик сохранила исторический контекст, но добавила образу Петербурга и светскому обществу современные настроени. В костюмах персонажей объединятся крой XIX века со стилем стим-панк, «а музыка, световое оформление и хореография подчеркнут и усилят эффект существования героев в двух сферах — реальной и инфернальной». Увидеть постановку, приуроченную к 210-летия со дня рождения поэта, в исполнении Дмитрия Ткаченко, Анны Потаковой, Семена Толова и Екатерины Бездель можно на сцене ТЮЗа уже 6 сентября. 

tyuz-spb.ru / ТЮЗ имени Брянцева

29 ноября впервые покажут «Первую любовь» по одноименной повести Ивана Тургенева в постановке режиссера и лауреата «Золотой Маски»  Галины Зальцман, а 13 декабря — мюзикл Геннадия Гладкова «Бременские музыканты», переложенный режиссером музыкального театра Дарьей Борисовой. В декабре на малой сцене театра представят спектакль по мотивам романа американского писателя и сценариста Генри Фаррелла «Что случилось с Бэби Джейн?» режиссера Тимура Кулова.

Репетиция "Маскарада"
vk.com/tyuzspb / ТЮЗ имени Брянцева

Репетиция "Маскарада"

2025 год откроет премьера спектакля по новеллам и рассказам поэта и писателя Андрея Логинова «Звезда на скамейке. Петербургские миражи» в постановке композитора Виктора Высоцкого, а феврале можно будет увидеть «Краденое солнце» режиссера Челябинского молодежного театра Ивана Миневцева по тексту современного драматурга Ирины Васьковской, основанного на стихах Корнея Чуковского. В марте состоится премьера спектакля турецкого режиссера Биркана Гергюна по древнему восточному эпосу «Легенды о Гильгамеше», а в мае, к 80-летию Великой Победы смотрим «Альпийскую балладу» по повести Василя Быкова в постановке Тимура Кулова. Завершит 103-й сезон премьера спектакля «Драма на охоте» — к 165-летию писателя. Автором инсценировки и режиссером станет Роман Кочержевский («Обыкновенная история» и «Недоросль» с Федором Федотовым).

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ТЮЗа

В планах ТЮЗа на предстоящий сезон также организация режиссерских лабораторий, Фестиваля молодой современной поэзии и традиционных событий «Б’АРТ’О», «Брянцевский фестиваль» и «Молодежь. Театр. Фест».

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