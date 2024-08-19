18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Театр Ненормативной Пластики откроет новый сезон постановкой Романа Кагановича «За белым кроликом»

Сюжет постановки — это «перекресток трех историй: сказки, драмы и документального монолога», который расскажет про убийства девушек в антураже фантасмагории Льюиса Кэрролла.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театра Ненормативной Пластики

Режиссер хитовых постановок «Уснувший в Армагеддоне» с блистательным Ильей Делем в главной роли и «Физики трущихся поверхностей» Роман Каганович впервые представил спектакль-терапию «За белым кроликом» в 2020-м году. Основанную на реальных событиях историю, рассказывающую про принятие, скорбь и попытку создания нового будущего, можно увидеть вновь 22 августа на площадке «Скороход». Автором оригинальной пьесы выступила драматург Мария Огнева, а пластическим режиссером спектакоя — Максим Пахомов. На сцену выйдут актеры Сергей Азеев, Анна Кочеткова, Ольга Мирошникова, Валентин Воробьев, Юлия Захаркина, Уршула Малка, Валентина Сизоненко и Юлия Гришаева.

tnp-teatr.ru / Театр Ненормативной Пластики
tnp-teatr.ru / Театр Ненормативной Пластики

«Кажется, что это такая тяжелая история про мам, про убитых девочек, а на самом деле это не про них, а про их подругу Олю, которая не хочет рожать из-за этого кошмара. Про встречу с жестокостью и несовершенством мира», — комментирует режиссер Роман Каганович.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: