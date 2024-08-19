Театр Ненормативной Пластики откроет новый сезон постановкой Романа Кагановича «За белым кроликом»

Сюжет постановки — это «перекресток трех историй: сказки, драмы и документального монолога», который расскажет про убийства девушек в антураже фантасмагории Льюиса Кэрролла.
Режиссер хитовых постановок «Уснувший в Армагеддоне» с блистательным Ильей Делем в главной роли и «Физики трущихся поверхностей» Роман Каганович впервые представил спектакль-терапию «За белым кроликом» в 2020-м году. Основанную на реальных событиях историю, рассказывающую про принятие, скорбь и попытку создания нового будущего, можно увидеть вновь 22 августа на площадке «Скороход». Автором оригинальной пьесы выступила драматург Мария Огнева, а пластическим режиссером спектакоя — Максим Пахомов. На сцену выйдут актеры Сергей Азеев, Анна Кочеткова, Ольга Мирошникова, Валентин Воробьев, Юлия Захаркина, Уршула Малка, Валентина Сизоненко и Юлия Гришаева.
«Кажется, что это такая тяжелая история про мам, про убитых девочек, а на самом деле это не про них, а про их подругу Олю, которая не хочет рожать из-за этого кошмара. Про встречу с жестокостью и несовершенством мира», — комментирует режиссер Роман Каганович.
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