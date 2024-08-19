Театр Ненормативной Пластики откроет новый сезон постановкой Романа Кагановича «За белым кроликом»

«Кажется, что это такая тяжелая история про мам, про убитых девочек, а на самом деле это не про них, а про их подругу Олю, которая не хочет рожать из-за этого кошмара. Про встречу с жестокостью и несовершенством мира», — комментирует режиссер Роман Каганович.

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