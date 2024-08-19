«Театральный Петербург на Книжных аллеях» откроется 21 августа выступлением группы Supermotiv и Филармонии для детей и молодежи, которые исполнят популярные композиции a cappella. В рамках театральной программы будет представлена постановка «Душечка», а также соло-выступление актера Небольшого Драматического театра Ильи Тиунова, который исполнит романсы и прочтет стихи петербургских поэтов. Вечер первого дня завершится концертом вокально-танцевальной группы Gypsy Queen и певицы Вероники Маткайтис.

22 августа цикл мероприятий стартует с читки спектакля «Енот на высоте» от петербургского театра «Кот Вильям» по мотивам одноименной книги писателя Артема Голикова, и продолжится выступлением актрисы и режиссера театра «ТриЧетыре» Арины Юдинцевой, которая представит популярные сюжеты из сказок с помощью марионетки. Смотры второго фестивального дня завершатся премьерой «Сны белых ночей» от театра-фестиваля «Балтийский дом», поэтической программой «Без иллюзий» от поэтессы Ольги Виор, а также онлайн-лекцией-экскурсией по мультимедийной выставке «Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры» от Театральной библиотеки.