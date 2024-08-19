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Театр

В Петербурге стартует VI сезон фестиваля «Театральный Петербург на Книжных аллеях» — с бесплатными (!) постановками от 35 коллективов России

Нон-стоп марафон представит спектакли в разных жанрах — от драмы и комедии до мюзикла и клоунады.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой фестиваля «Театральный Петербург на Книжных аллеях»

21 августа на Малой Конюшенной улице стартует ежегодный творческий марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях», который пройдет этим летом в обновленном формате «Театральных недель». Они продлятся с 21 по 24 и с 28 по 31 августа. На протяжении этих дней в режиме нон-стоп на открытой сцене будут проходить бесплатные театрализованные перформансы от (рекордных!) 35 театральных коллективов. Как сообщила «Собака.ru» организатор фестиваля Надежда Кокарева, впервые с 2016 года в рамках фестиваля выступят труппы из разных городов страны: смотры 21 августа откроет постановка Брянского областного театра драмы имени Толстого «Душечка», а завершит 31 августа спектакль московского Театра Терезы Дуровой.

«Сны белых ночей»
baltic-house.ru / Театр-фестиваль "Балтийский дом"

«Сны белых ночей»

«Театральный Петербург на Книжных аллеях» откроется 21 августа выступлением группы Supermotiv и Филармонии для детей и молодежи, которые исполнят популярные композиции a cappella. В рамках театральной программы будет представлена постановка «Душечка», а также соло-выступление актера Небольшого Драматического театра Ильи Тиунова, который исполнит романсы и прочтет стихи петербургских поэтов. Вечер первого дня завершится концертом вокально-танцевальной группы Gypsy Queen и певицы Вероники Маткайтис.

22 августа цикл мероприятий стартует с читки спектакля «Енот на высоте» от петербургского театра «Кот Вильям» по мотивам одноименной книги писателя Артема Голикова, и продолжится выступлением актрисы и режиссера театра «ТриЧетыре» Арины Юдинцевой, которая представит популярные сюжеты из сказок с помощью марионетки. Смотры второго фестивального дня завершатся премьерой «Сны белых ночей» от театра-фестиваля «Балтийский дом», поэтической программой «Без иллюзий» от поэтессы Ольги Виор, а также онлайн-лекцией-экскурсией по мультимедийной выставке «Онегина волшебный край: театральный Петербург пушкинской поры» от Театральной библиотеки.

«Осторожно, гризли!»
teatr-subbota.ru/ Театр «Суббота»

«Осторожно, гризли!»

23 августа театр «Суббота» представит театрально-музыкальное трио «Осторожно, гризли!», в рамках которого актеры Софья Андреева, Владислав Демьяненко и Екатерина Рудакова исполнят кавер-версии на популярные хиты и оригинальные композиции. Вечер завершит Olesyachu с музыкальной программой из смеси акустики и бард-рока.

24 августа увидим спектакль «Прогулки с Пушкиным» от театра «Монплезир», а также послушаем арии, дуэты и ансамбли литературных персонажей из классических опер от «Музыкального Живого театра». Вечер завершится спектаклем «Манюня» от Театра «Нити» по мотивам одноименной повести Наринэ Абгарян, а также творческой встречей с актрисой Дарьей Юргейн, сыгравшей в «Брат-2».

Программа фестиваля будет обновляться.

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