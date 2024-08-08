Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» объявил программу 2024 года

В рамках 34-го театрального фестиваля покажут необычные постановки из Индии, Ирана и Южной Африки, а также спектакли российских театров по произведениям восточных авторов и постановки национальных театров республик России. Рассказываем подробности.
Традиционно фестиваль, организованный одноимённым театром, проводится ежегодно в октябре и объединяет театральные коллективы со всего мира, делая Петербург площадкой для обмена культурными и театральными традициями. В этот раз смотры пройдут с 4 по 14 октября. Помимо спектаклей, гостей фестиваля ожидает параллельная программа, включающая режиссерскую лабораторию и круглый стол.
Арт-директор театра «Балтийский дом»:
Слоган этого фестиваля — «Взгляд на восток-2». Расширяя границы «Балтийского дома», что мы начали ещё в прошлом году, когда на ХХХIII фестивале очень серьёзно познакомились с театром Индии, с театром Ирана, мы решили это путешествие продолжить. И наш путь в этом году лежит дальше — через Китай в Южную Африку. Театр ЮАР для нас открылся довольно любопытно. Мы увидим южноафриканский театр, как классический, так и современный, в чем-то все-таки опирающийся и на определенную традицию, и на определенную этнику.
4 октября фестиваль откроется спектаклем «Мадам Бовари» режиссера Антона Федорова. Поставленная по мотивам одноименного романа Флобера, саркастичная инсценировка представляет смелый для своего времени портрет женщины, стремившейся вырваться из тоскливой провинциальной жизни. За мультимедийные и анимационные декорации отвечает лауреат «Золотой маски» Игорь Фомин. Постановку можно будет увидеть повторно 5 октября.
6 октября Московский ТЮЗ привезет в Петербурге спектакль «Записки покойного Белкина», который поставит режиссер Кама Гинкас. Это тематическое продолжение его «Пушкинианы», в рамках которой уже были показаны спектакли «Пушкин и Натали», «Пушкин. Дуэль. Смерть» и «Золотой петушок».
В этот же день «Балтийский дом» представит собственную премьеру — «Влюбленный носорог» по одноименной пьесе китайского драматурга Ляо Имэй. Спектакль, родившийся из театрализованной читки в рамках программы фестиваля прошлого года, поставит на российской сцене режиссер Валерий Степанов. Повторный показ состоится 7 октября.
В рамках фестиваля покажут спектакль из репертуара Новосибирского академического театра «Красный факел» — 8 октября смотрим постановку худрука театра и режиссера Андрея Прикотенко по мотивам поэмы «Мертвые души». Знакомые гоголевские персонажи обретут современное прочтение, при этом сохраняя авторскую задумку.
9 и 10 октября смотрим постановку «Быть лучшей собакой» режиссера Сейфемо Моцвири театральной компания African Tree Productions из Йохансбурга. Сюжет расскажет о трудной жизни простой собаке, переходящей из рук в руки.
Еще одна постановка из ЮАР — «Гамлет» с практически полным мужским актерским составом — будет представлена режиссером Фредом Абрахамсом и артистами кейптаунской театральной компании Abrahamse & Meyer Production 10 октября.
13 октября смотрим «Чудный мир гор и морей» китайского режиссера Чжао Мяо из Чжэцзянского драматического театра. Спектакль рассказывает о мальчике Лео, который настолько увлёкся электронными устройствами, что потерял интерес к окружающему миру. Однако древнекитайский текст открывает перед ним портал в мифы и суеверия Китая.
Фестиваль «Балтийский дом» дополнится просветительской программой, в рамках которой совместно с Институтом Конфуция будет организована режиссёрская лаборатория с читками-эскизами молодых петербургских режиссёров по пьесам китайских драматургов 1920-х — 1930-х годов, а также круглый стол «Многоязычная классика в современном театре» с участием теоретиков и практиков современного театра из Индии, Китая, Бахрейна, ЮАР и России.
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