Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» объявил программу 2024 года

4 октября фестиваль откроется спектаклем «Мадам Бовари» режиссера Антона Федорова. Поставленная по мотивам одноименного романа Флобера, саркастичная инсценировка представляет смелый для своего времени портрет женщины, стремившейся вырваться из тоскливой провинциальной жизни. За мультимедийные и анимационные декорации отвечает лауреат «Золотой маски» Игорь Фомин. Постановку можно будет увидеть повторно 5 октября.

6 октября Московский ТЮЗ привезет в Петербурге спектакль «Записки покойного Белкина», который поставит режиссер Кама Гинкас. Это тематическое продолжение его «Пушкинианы», в рамках которой уже были показаны спектакли «Пушкин и Натали», «Пушкин. Дуэль. Смерть» и «Золотой петушок».

В этот же день «Балтийский дом» представит собственную премьеру — «Влюбленный носорог» по одноименной пьесе китайского драматурга Ляо Имэй. Спектакль, родившийся из театрализованной читки в рамках программы фестиваля прошлого года, поставит на российской сцене режиссер Валерий Степанов. Повторный показ состоится 7 октября.