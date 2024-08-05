Юрий Смекалов проведет театральные уроки в Мариинском театре

Юрий Смекалов

Руководитель и ведущий «Театрального урока на сцене Мариинского»:

Привлекать нового зрителя в театр классическими старинными постановками сегодня сложно, поскольку у них совершенно другой темпоритм, другая эстетика, другая форма. И наша главная задача – создавать проекты, которые заинтересуют молодое поколение: мы не можем рассчитывать на то, что в театр будут ходить только выросшие на классике люди. На самом деле ведь элитарное искусство и становится элитарным потому, что далеко не все хотят в этом разбираться и не у всех хватает на это сил и времени. А если мы с самого раннего возраста начнем давать детям возможность понимать искусство, они с бóльшим энтузиазмом станут посещать театр в будущем.