Юрий Смекалов проведет театральные уроки в Мариинском театре

Это продолжение культурно-просветительского проекта для учащихся девятых классов «Театральный урок на сцене Мариинского», занятия которого пройдут в формате интерактивных концертов с культовыми образами музыкального театра.
13 сентября в Мариинском театре стартует новый сезон иммерсивно-образовательного спектакля «Театральный урок». Цикл встреч будет вести режиссер, хореограф и многолетний солист балетной труппы театра Юрий Смекалов, который расскажет о балетных вариациях, оперных ариях, дуэтах, групповых танцах и массовых сценах, симфонических и камерных инструментальных произведениях. Интересующие вопросы ведущему возможно будет задать аккурат на мероприятии через оригинального чат-бота. В Мариинском театре ожидают минимум 47 тысяч девятиклассников из петербургских школ. При этом присоединиться к «Театральному уроку» есть у каждого петербуржца — купить билет можно на сайте театра.
Руководитель и ведущий «Театрального урока на сцене Мариинского»:
Привлекать нового зрителя в театр классическими старинными постановками сегодня сложно, поскольку у них совершенно другой темпоритм, другая эстетика, другая форма. И наша главная задача – создавать проекты, которые заинтересуют молодое поколение: мы не можем рассчитывать на то, что в театр будут ходить только выросшие на классике люди. На самом деле ведь элитарное искусство и становится элитарным потому, что далеко не все хотят в этом разбираться и не у всех хватает на это сил и времени. А если мы с самого раннего возраста начнем давать детям возможность понимать искусство, они с бóльшим энтузиазмом станут посещать театр в будущем.
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