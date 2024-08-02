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«Небольшой драматический театр» проведет фестиваль — с фотовыставкой, киноднем и гала-концертом на Новой сцене Александринского театра

Многожанровый проект приурочен к празднованию 25-летия институции.

Photology1971 / Shutterstock

Пятидневный многожанровый фестиваль «Небольшие о большом» пройдет с 16 по 20 сентября на разных культурных площадках города: в театре имени Ленсовета, кинотеатре Аврора и на Новой сцене Александринского театра. 

Старт фестивалю 16 сентября даст открытый урок мастерской художественного руководителя НДТ Льва Эренбурга, продолжит вечер музыкально-поэтическая программа. 17 сентября в театре имени Ленсовета открывается фотовыставка уникальных театральных бэкстейджей и архивных снимков, а 18 сентября оккупируем кинотеатр Аврора, где покажут документальную ленту об НДТ и игровую картинку Татьяны Колгановой «Синдром отложенного счастья». 19 сентября актер театра и кино Илья Туинов проведет променад по мемориальным местам Достоевского — прогулка продолжится показом спектакля «Преступление и наказание». Фестивальная программа «Небольшие о большом» завершится 20 сентября в рамках гала-концерта на Новой сцене Александринского театра.

Программа будет обновляться.

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