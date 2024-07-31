Спектакль «Гранатовый уксус», премьера которого состоится 15 октября в Театре имени Комиссаржевской, расскажет историю одной семьи из глухой деревушки, спрятанной среди гор Армении. Жители этого места — простые люди с силой воли и жаждой жизни, для которых современная реальность проходит стороной. Старушка Мамида старается сохранить свою семью – Назароса и Зулали «от внешнего мира, шатких современных ценностей и бега времени». Их объединяет не только родственные узы и культура Армении, но и мифологические мотивы и семейная тайна.