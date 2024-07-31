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Театр

Роза Хайруллина сыграет в премьере Театра имени Комиссаржевской «Гранатовый уксус»

Сюжет постановки режиссера Эдгара Закаряна восходит к книге «Зулали» Наринэ Абгарян.

Изображение предоставлено «Собака.ru» Фондом развития театрального искусства "Открытый театр"

Спектакль «Гранатовый уксус», премьера которого состоится 15 октября в Театре имени Комиссаржевской, расскажет историю одной семьи из глухой деревушки, спрятанной среди гор Армении. Жители этого места — простые люди с силой воли и жаждой жизни, для которых современная реальность проходит стороной. Старушка Мамида старается сохранить свою семью – Назароса и Зулали «от внешнего мира, шатких современных ценностей и бега времени». Их объединяет не только родственные узы и культура Армении, но и мифологические мотивы и семейная тайна.

Вместе с Розой Хайруллиной на театральные подмостки выйдут актеры Дмитрий Каргин, Марьяна Карпова и Арсений Семенов. 

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