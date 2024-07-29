В Молодежном театре на Фонтанке стартует «Летний сезон» — с постановками по Алексею Толстому и Теренсу Реттигену

6 и 21 августа на Большой сцене театра смотрим спектакль по комедии «Верная жена» Сомерсета Моэма в постановке Спивака и Натальи Архиповой. Вечером 6 августа на Малой сцене также пройдет показ трагикомедии «Забыть Герострата!» — сценической адаптации одноименной пьесы Григория Горина режиссера Владимира Маслакова. 7 августа дуэт Спивака и Архиповой представит трагикомедию «Звериные истории "Браво"» по пьесе американского драматурга Дона Нигро. «Трагикомедия — любимый жанр Молодёжного театра. Но я ещё никогда не ставил таких сложных пьес. Избрав героями животных, драматург без прикрас описал отношения между людьми. Безумие, страх, искушение, одиночество — всё это есть в жизни человека. Гармония достигается балансом: на одной чаше весов — юмор, а на другой — грусть. Таков и наш спектакль», — рассказывает режиссер спектакля Семен Спивак.

8 августа будет показан сценический парафраз пьесы «Ромео и Жанетта» Жана Ануя «Нас обвенчает прилив», а 9 и 13 августа представят «Загадочные вариации». 10 августа на Большой сцене театра состоится показ премьеры «Барышня-крестьянка» Натальи Архиповой — впервые комедия по мотивам повести Александра Пушкина была показана в июне этого года на фестивале «Петербург. Пространство Пушкина». Повторный показ состоится 24 августа. Вечером 10 августа на Малой сцене смотрим «Жаворонка» Семена Спивака. Завершит очередную неделю «Летнего сезона» «Поздняя любовь» в постановке Владимира Туманова. Эскизы костюмов для проекта придумывала художник Стефания Граурогкайте.