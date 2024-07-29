В Молодежном театре на Фонтанке стартует «Летний сезон» — с постановками по Алексею Толстому и Теренсу Реттигену

46-й театральный сезон откроет прошлогодняя премьера — спектакль «Касатка. Новый полет»
Касатка. Новый полет
Традиционно «Летний сезон» Молодежного театра на Фонтанке стартует в последние июльские дни. С 31 июля по 29 августа в афише запланированы 33 постановки: как фавориты репертуара, так и премьеры.
«Глубокое синее море»
Откроет летнюю программу 31 июля спектакль «Касатка. Новый полет» — ромком по пьесе Алексея Толстого в постановке Семена Спивака. Спектакль представляет обновленную версию постановки 1999 года, ушедшей из репертуара в 2021 году. 1 августа на Большой сцене будет показана комедия по одноименной пьесе Луи Вернея и Жоржа Берра «Школа налогоплательщиков» в постановке Михаила Черняка. В то же время на Малой сцене театра состоится показ еще одной новинки прошлого сезона — «Глубокого синего моря» Семена Спивака по драме Теренса Рэттигана. Повторный показ состоится 29 августа. 2 августа зрители увидят постановку Семена Спивака и Михаила Черняка «Любовные кружева» по пьесе Александра Островского «Женитьба Белугина». 3 августа будет представлена театральная адаптация драмы Михаила Булгакова «Кабала святош / Мольер» в постановке Семена Спивака. Первый театральный уикенд завершит 4 августа спектакль Семена Спивака «Семья Сориано, или итальянская комедия» по пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» и драма «Пять вечеров» по одноименной пьесе Александра Володина в постановке Семена Спивака и Ирины Зубжицкой.
«Звериные истории "Браво"»
6 и 21 августа на Большой сцене театра смотрим спектакль по комедии «Верная жена» Сомерсета Моэма в постановке Спивака и Натальи Архиповой. Вечером 6 августа на Малой сцене также пройдет показ трагикомедии «Забыть Герострата!» — сценической адаптации одноименной пьесы Григория Горина режиссера Владимира Маслакова. 7 августа дуэт Спивака и Архиповой представит трагикомедию «Звериные истории "Браво"» по пьесе американского драматурга Дона Нигро. «Трагикомедия — любимый жанр Молодёжного театра. Но я ещё никогда не ставил таких сложных пьес. Избрав героями животных, драматург без прикрас описал отношения между людьми. Безумие, страх, искушение, одиночество — всё это есть в жизни человека. Гармония достигается балансом: на одной чаше весов — юмор, а на другой — грусть. Таков и наш спектакль», — рассказывает режиссер спектакля Семен Спивак.
8 августа будет показан сценический парафраз пьесы «Ромео и Жанетта» Жана Ануя «Нас обвенчает прилив», а 9 и 13 августа представят «Загадочные вариации». 10 августа на Большой сцене театра состоится показ премьеры «Барышня-крестьянка» Натальи Архиповой — впервые комедия по мотивам повести Александра Пушкина была показана в июне этого года на фестивале «Петербург. Пространство Пушкина». Повторный показ состоится 24 августа. Вечером 10 августа на Малой сцене смотрим «Жаворонка» Семена Спивака. Завершит очередную неделю «Летнего сезона» «Поздняя любовь» в постановке Владимира Туманова. Эскизы костюмов для проекта придумывала художник Стефания Граурогкайте.
«Васса (Мать)»
14 августа смотрим моноспектакль актера Сергея Барковского «Авдей Флюгарин, или Commedia dell’arte из истории российской журналистики», созданный Андреем Андреевым на основе текстов Фаддея Булгарина — пионера в жанре авантюрного плутовского романа. 15 августа будут показаны сразу две постановки Семена Спивака: парафраз пьесы Горького «Васса (Мать)» и адаптацию рассказов Василия Шукшина «Обыкновенные чудики». 16 августа худрук театра Семен Спивак и режиссер Антон Гриценко представят постановку «В день свадьбы» по драме Виктора Розова — спектакль вошел в лонг-лист «Золотой маски» 2015-2016 годов. А 17 августа смотрим современные переосмысления «Женитьбы» Гоголя режиссера Александра Кладько и «Гамлета» Шекспира в постановке Семена Спивака и Марии Мирош. Драму «Три сестры» по одноименной пьесе Чехова в хореографии Сергея Грицая можно увидеть 18 августа.
«#Женитьба_net»
20 августа на Большой сцене театра представят драму «Прошлым летом в Чулиминске» по одноименному произведению Александра Вампилова и комедию «Тартюф» по Мольеру. 21 августа смотрим трагикомедию «Любовь после жизни», основанную на тексте Хосе Санчиса Синистерра «¡Ay, Carmela!», а 22 августа — сценическую адаптацию самой известной пьсеы Уайлдера «Наш городок». Показ моноградмы «Я жду тебя, любимый» по текстам итальянских драматургов Франки Раме и Дарио Фо состоится 24 августа. 25 августа пройдут показы драматической притчи «Последнее китайское предупреждение» по пьесе «Добрый человек из Сычуани» Бертольда Брехта и комедии по Вампилову «Прощание в июне».
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