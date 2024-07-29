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В Молодежном театре на Фонтанке стартует «Летний сезон» — с постановками по Алексею Толстому и Теренсу Реттигену

46-й театральный сезон откроет прошлогодняя премьера — спектакль «Касатка. Новый полет»

Касатка. Новый полет
mtfontanka.ru / Молодежный театр на Фонтанке

Касатка. Новый полет

Традиционно «Летний сезон» Молодежного театра на Фонтанке стартует в последние июльские дни. С 31 июля по 29 августа в афише запланированы 33 постановки: как фавориты репертуара, так и премьеры.

«Глубокое синее море»
mtfontanka.ru / Молодежный театр на Фонтанке

«Глубокое синее море»

Откроет летнюю программу 31 июля спектакль «Касатка. Новый полет» — ромком по пьесе Алексея Толстого в постановке Семена Спивака. Спектакль представляет обновленную версию постановки 1999 года, ушедшей из репертуара в 2021 году. 1 августа на Большой сцене будет показана комедия по одноименной пьесе Луи Вернея и Жоржа Берра «Школа налогоплательщиков» в постановке Михаила Черняка. В то же время на Малой сцене театра состоится показ еще одной новинки прошлого сезона — «Глубокого синего моря» Семена Спивака по драме Теренса Рэттигана. Повторный показ состоится 29 августа. 2 августа зрители увидят постановку Семена Спивака и Михаила Черняка «Любовные кружева» по пьесе Александра Островского «Женитьба Белугина». 3 августа будет представлена театральная адаптация драмы Михаила Булгакова «Кабала святош / Мольер» в постановке Семена Спивака. Первый театральный уикенд завершит 4 августа спектакль Семена Спивака «Семья Сориано, или итальянская комедия» по пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» и драма «Пять вечеров» по одноименной пьесе Александра Володина в постановке Семена Спивака и Ирины Зубжицкой.

«Звериные истории "Браво"»
mtfontanka.ru / Молодежный театр на Фонтанке

«Звериные истории "Браво"»

6 и 21 августа на Большой сцене театра смотрим спектакль по комедии «Верная жена» Сомерсета Моэма в постановке Спивака и Натальи Архиповой. Вечером 6 августа на Малой сцене также пройдет показ трагикомедии «Забыть Герострата!» — сценической адаптации одноименной пьесы Григория Горина режиссера Владимира Маслакова. 7 августа дуэт Спивака и Архиповой представит трагикомедию «Звериные истории "Браво"» по пьесе американского драматурга Дона Нигро. «Трагикомедия — любимый жанр Молодёжного театра. Но я ещё никогда не ставил таких сложных пьес. Избрав героями животных, драматург без прикрас описал отношения между людьми. Безумие, страх, искушение, одиночество — всё это есть в жизни человека. Гармония достигается балансом: на одной чаше весов — юмор, а на другой — грусть. Таков и наш спектакль», — рассказывает режиссер спектакля Семен Спивак. 

8 августа будет показан сценический парафраз пьесы «Ромео и Жанетта» Жана Ануя «Нас обвенчает прилив», а 9 и 13 августа представят «Загадочные вариации». 10 августа на Большой сцене театра состоится показ премьеры «Барышня-крестьянка» Натальи Архиповой — впервые комедия по мотивам повести Александра Пушкина была показана в июне этого года на фестивале «Петербург. Пространство Пушкина». Повторный показ состоится 24 августа. Вечером 10 августа на Малой сцене смотрим «Жаворонка» Семена Спивака. Завершит очередную неделю «Летнего сезона» «Поздняя любовь» в постановке Владимира Туманова. Эскизы костюмов для проекта придумывала художник Стефания Граурогкайте.

«Васса (Мать)»
mtfontanka.ru / Молодежный театр на Фонтанке

«Васса (Мать)»

14 августа смотрим моноспектакль актера Сергея Барковского «Авдей Флюгарин, или Commedia dell’arte из истории российской журналистики», созданный Андреем Андреевым на основе текстов Фаддея Булгарина — пионера в жанре авантюрного плутовского романа. 15 августа будут показаны сразу две постановки Семена Спивака: парафраз пьесы Горького «Васса (Мать)» и адаптацию рассказов Василия Шукшина «Обыкновенные чудики». 16 августа худрук театра Семен Спивак и режиссер Антон Гриценко представят постановку «В день свадьбы» по драме Виктора Розова — спектакль вошел в лонг-лист «Золотой маски» 2015-2016 годов. А 17 августа смотрим современные переосмысления «Женитьбы» Гоголя режиссера Александра Кладько и «Гамлета» Шекспира в постановке Семена Спивака и Марии Мирош. Драму «Три сестры» по одноименной пьесе Чехова в хореографии Сергея Грицая можно увидеть 18 августа. 

«#Женитьба_net»
mtfontanka.ru / Молодежный театр на Фонтанке

«#Женитьба_net»

20 августа на Большой сцене театра представят драму «Прошлым летом в Чулиминске» по одноименному произведению Александра Вампилова и комедию «Тартюф» по Мольеру. 21 августа смотрим трагикомедию «Любовь после жизни», основанную на тексте Хосе Санчиса Синистерра «¡Ay, Carmela!», а 22 августа — сценическую адаптацию самой известной пьсеы Уайлдера «Наш городок». Показ моноградмы «Я жду тебя, любимый» по текстам итальянских драматургов Франки Раме и Дарио Фо состоится 24 августа. 25 августа пройдут показы драматической притчи «Последнее китайское предупреждение» по пьесе «Добрый человек из Сычуани» Бертольда Брехта и комедии по Вампилову «Прощание в июне».

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