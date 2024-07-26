Премьера показ «Петра и Февронии» прошла 8 июля на сцене театра «Открытое пространство». Повторный показ постановки по мотивам текста Ермолая-Еразма (написанного более 800 лет назад!) состоится 20 августа на той же площадке.

Режиссер спектакля Стефания Гараева-Жученко, совместно с однокурсницей Лидией Клириковой, создала оригинальную пьесу, стремясь связать древнерусский агиографический текст с настроениями сегодняшнего дня. Поэтому постановка включает две параллельные истории: одна о святых Петре и Февронии, другая — о нашей современнице Варе, которая пережила измену мужа и развод. Сценография, созданная художницей Натальей Бакулевой, соединяет образы христианской и фольклорной частей «Повести о Петре и Февронии Муромских»: рамку оклада иконы и ствол дерева, отсылающий к Древу жизни.