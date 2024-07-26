Постановка поднимает вопросы природы любви и верности. Новая интерпретация вековой легенды не навязывает устойчивые мнения, а пытается «раскрыть основные задачи брака в современном мире», которые могли бы дать ориентир подросткам.
Премьера показ «Петра и Февронии» прошла 8 июля на сцене театра «Открытое пространство». Повторный показ постановки по мотивам текста Ермолая-Еразма (написанного более 800 лет назад!) состоится 20 августа на той же площадке.
Режиссер спектакля Стефания Гараева-Жученко, совместно с однокурсницей Лидией Клириковой, создала оригинальную пьесу, стремясь связать древнерусский агиографический текст с настроениями сегодняшнего дня. Поэтому постановка включает две параллельные истории: одна о святых Петре и Февронии, другая — о нашей современнице Варе, которая пережила измену мужа и развод. Сценография, созданная художницей Натальей Бакулевой, соединяет образы христианской и фольклорной частей «Повести о Петре и Февронии Муромских»: рамку оклада иконы и ствол дерева, отсылающий к Древу жизни.
Режиссер:
Вопросов – тьма! Ответов мало. И оказывается, что примеров рядом не очень-то много. У кого спросить совет? Куда идти? В процессе мы пыталась осознать путь святости в браке. Как прожить вместе бок о бок всю жизнь и быть при этом счастливыми? И нужно ли это в современном мире? Как ощутить Петра и Февронию настоящими людьми, а не картинками с иконы? Так получилось, что роли супругов играют Алина и Ваня — пара, у которой недавно была помолвка. Их вопросы отношений и брака волнуют сильно! Да как и всех из нашей творческой команды. Поэтому «святые» получились живыми, настоящими, волнующимися, хрупкими, такими близкими, но при этом теми, за кем хочется тянуться и становиться лучше.
Вместе со Стефанией Гараевой-Жученко и Лидией Клириковой над спектаклем работали художник-постановщик Наталья Бакулева и звукорежиссёр Юрий Лейкин. На сцену 20 августа выйдут Алина Белоусова, Иван Шарый, Мария Рочева и Михаил Веркевич.
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